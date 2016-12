Junge Randalierer beschädigen Weihnachtsschmuck Görlitz. Am Donnerstagabend haben mehrere Personen den Weihnachtsschmuck an der Muschelminna auf dem Postplatz in Görlitz beschädigt. Polizeibeamte stellten sechs Kinder und Jugendliche, die offenbar mit der Tat im Zusammenhang standen. Zu ihrer Nationalität konnte die Polizeidirektion Görlitz keine Auskunft erteilen. Alle Personen wurden an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Der Schaden an der Dekoration beträgt 80 Euro. Der Kriminaldienst des örtlichen Polizeireviers ermittelt weiter.

Unbekannte brechen in Garage ein Großschweidnitz. Unbekannte sind in den vergangenen Wochen in eine Garage an der Bahnhofstraße eingebrochen. Die Täter stahlen ein Mountainbike und einen Satz Autoreifen. Der Schaden wurde mit 1.800 Euro beziffert. Der Kriminaldienst des Polizeireviers Zittau-Oberland ermittelt.

Autoknackern misslingt Diebstahl Bad Muskau. Unbekannte haben versucht, in der Nacht zum Donnerstag in Bad Muskau einen VW zu stehlen. Dabei wurde der in der Bautzener Straße abgestellte Caddy beschädigt. Die Diebe gelangten aber nicht in den Wagen und mussten von ihrem Vorhaben ablassen. Es werden Zeugen gesucht. Hinweise nimmt das Polizeirevier Weißwasser (Telefon 03576 262-0) entgegen.

Unbekannter beschädigt Honda und fährt dann weiter Weißwasser. In Weißwasser sucht die Polizei Zeugen zu einer Unfallflucht. Zwischen Mittwochabend und Donnerstagnachmittag ist in Höhe der Lutherstraße 22 ein bisher unbekanntes Fahrzeug gegen einen abgeparkten Pkw Honda gefahren. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug fast einen halben Meter über den angrenzenden Bordstein geschoben. Am Honda entstand ein Schaden von mindestens 1.000 Euro. Beamte des Polizeireviers Weißwasser ermitteln zur Unfallflucht und suchen dafür Zeugen. Hinweise bitte unter Tel. 03576 262-0.

Diebe stehlen Caddy Zittau. Unbekannte haben am Freitagmorgen einen silbernen VW Caddy in Zittau gestohlen. Das zehn Jahre alte Auto mit dem Kennzeichen ZI-AL 66 stand an der Neue Straße. Der Zeitwert beträgt 10.000 Euro. Die Soko Kfz ermittelt und fahndet international nach dem Fahrzeug.

Polizei fahndet nach gestohlenem Mazda Görlitz. Ein weinroter Mazda 3 mit dem Kennzeichen GR-PA 511 ist in der Nacht zu Freitag in Görlitz verschwunden. Das ein Jahr alte Auto war an der Promenadenstraße geparkt. Der Zeitwert beträgt 15.000 Euro. Die Soko Kfz ermittelt und fahndet international nach dem Fahrzeug.

Polizei ertappt zwölf Raser bei Geschwindigkeitskontrolle Großschweidnitz. Polizisten haben am Donnerstag Vormittag über vier Stunden auf der S 148 in Großschweidnitz ist die Geschwindigkeit kontrolliert und dabei 12 Überschreitungen festgestellt. Die Beamten überprüften dort die Einhaltung des innerorts üblichen Tempolimits von 50 km/h. Insgesamt haben die Polizisten 852 Fahrzeuge in Richtung Kottmarsdorf gemessen. In neun der zwölf Geschwindigkeitsüberschreitungen blieb es bei einem Verwarngeld. Drei Fahrer waren jedoch deutlich schneller unterwegs, so dass sie nun einen Bußgeldbescheid erhalten werden. Der Schnellste war ein Fahrer eines Autos mit polnischem Kennzeichen, welcher mit 84 km/h vom System erfasst wurde.

Diebe klauen Antriebsmotor Rietschen. Unbekannte waren in der Nacht zu Donnerstag an einer Straßenbaustelle an der Muskauer Straße in Rietschen zu Gange. Die Täter klauten den Antriebsmotor einer Pressluftramme. Der Schaden beträgt 2.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen übernimmt der Kriminaldienst des Polizeireviers Weißwasser.