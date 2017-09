Junge Radebergerin erfüllt sich einen Traum Sabrina Frömmel wagt den Schritt in die Selbstständigkeit. Auch mit ganz besonderen Kleinkind-Schwimmkursen.

Friedrich ist begeistert! Gemeinsam mit der Radebergerin Sabrina Frömmel „planscht“ er im Therapiebecken des Epilepsiezentrums Kleinwachau in Liegau-Augustusbad. © Thorsten Eckert

Es ist ihr absoluter Traumberuf, sagt sie. Und mit diesem Traumberuf verwirklicht sich Sabrina Frömmel in Radeberg nun gleich auch noch einen weiteren Traum: sich mit diesem Traumberuf selbstständig zu machen. Und so hat die ausgebildete Masseurin und medizinische Bademeisterin neben ihrer Arbeit in der Schlossklinik im benachbarten Pulsnitz in den vergangenen Monaten nach Feierabend zahlreiche Weiterbildungen und Zusatzausbildungen absolviert, und bietet nun eine breite Palette an Kursen als Rückenschullehrerin, Aquafitnesstrainerin und auch Kursleiterin für Kleinkindschwimmen an. „Ich bin absolut glücklich, dass ich damit nun in die Selbstständigkeit starten kann – ich habe viele Erfahrungen sammeln können und viele Ideen“, ist die Radebergerin hörbar begeistert.

Viel vor im Krümelland

Im Radeberger Krümelland an der Schulstraße hat sie sich nun für ihre Kurse eingemietet, „was ja super zu den dortigen Angeboten passt“, ist Sabrina Frömmel überzeugt. Denn im Krümelland gibt es bekanntlich zahlreiche Angebote für werdende und frischgebackene Eltern. „So gibt es dort ja zum Beispiel auch bereits Babymassage – und weil das so gut angenommen wird, kann ich nun einen zweiten Kurs aufbauen“, sagt sie begeistert. Und weiß, dass auch junge Mütter durchaus professionelle Massage brauchen, um Verspannungen abzubauen. „Auch dafür habe ich nun Angebote im Krümelland.“ Und Schritt für Schritt würde Sabrina Frömmel diese Angebote auch gern erweitern; „das mögliche Spektrum ist groß“.

Aber ganz besonders begeistert ist Sabrina Frömmel, „dass ich das Therapiebecken im Epilepsiezentrum Kleinwachau in Liegau-Augustusbad fürs Kleinkindschwimmen nutzen kann“. Denn das Ganze ist dabei durchaus ein bisher in der Region eher seltenes Angebot, ist die Radebergerin überzeugt. „Denn ich biete nicht nur Baby-Schwimmen an, sondern gestaffelt nach Alter auch Schwimmen für Kinder bis zu fünf Jahren“, beschreibt sie. Kurse, ist sie überzeugt, die nicht nur einfach eine Angebotslücke schließen, sondern durchaus wichtig sind: „Denn durch diese Kurse können die Kinder zum einen Vertrauen zu ihren Eltern aufbauen – denn Mutter, Vater oder auch Oma oder Opa gehen mit dem Kind ins Wasser“, erläutert Sabrina Frömmel. „Außerdem werden auf diese Weise wunderbar die Reflexe der Kinder geschult, es gibt viele interessante Eindrücke für die Kleinen – ich baue jede Menge Wasserspiele mit ein, das ist alles sehr wichtig für die Entwicklung der Kinder.“

Es ist ihr in jedem Fall anzumerken, wie glücklich sie ist, ihren Traum Realität werden zu lassen. „Ich kann es gar nicht erwarten, endlich anzufangen“, sagt sie.

Sabrina Frömmel ist für Interessenten an ihren Kursen telefonisch zu erreichen unter Telefon 0174 1644706

