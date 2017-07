Junge Preisträger aus Löbau Für ihre Arbeit mit Geflüchteten ehrt Children eine Gruppe von Hobby-Fußballern. Im September dürfen sie ins Schloss Bellevue.

Die elf Jugendlichen des Löbauer Projekts „3eck Soccer“ erhalten für ihr soziales Engagement von der Kinderhilfsorganisation Children for a better World e.V. (kurz: Children) den „Jugend hilft!“-Preis 2017. In ihrem Projekt organisieren sie am Dreiländereck Deutschland, Polen und Tschechien grenzüberschreitende Fußballturniere und Seminare für Geflüchtete und Einheimische. Denn sie wollen „politisch kicken“ und damit ein Statement für Weltoffenheit und ein friedliches Zusammenleben setzen. Das Projekt gibt es bereits seit elf Jahren Seit zwei Jahren beziehen die jungen Projektmacher auch verstärkt Flüchtlinge mit ein. Um die Begeisterung für das Fußball-Projekt publikumswirksam zu teilen, dreht Children am Montag, 14 bis 18 Uhr, in Bautzen einen Film über die jungen Engagierten. Darüber informiert Children-Sprecherin Aline Ehrenreich.

Die Engagierten werden mit sieben anderen Gewinnerteams am 14. September in Berlin bei einer Preisverleihung ausgezeichnet und nehmen an einem fünftägigen Engagement-Camp teil. Dort besuchen sie Kurse und tauschen sich mit Kindern und Jugendlichen aus ganz Deutschland aus. Sie treffen dort auch auf Vertreter aus Politik und Wirtschaft, denen sie ihre Projekte präsentieren. Elke Büdenbender, Ehefrau des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier, wird die Sieger am 17. September im Schloss Bellevue empfangen. (SZ)

