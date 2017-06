Junge Nordirin sagt goodbye! Ein Jahr lang hat Jessica Jacques den Englisch-Unterricht an der Oberschule bereichert. Nun ist sie bei der Berufswahl schlauer.

Englisch-Lehrerin Jennifer Horn (rechts) und die Schüler der Peter-Apian-Oberschule haben sich in dieser Woche von Fremdsprachenassistentin Jessica Jacques aus Belfast verabschiedet. Einen Leipzig-Kalender und anderes gab’s als Geschenk. © André Braun

Kurz vor Ende des Schuljahres müssen sich die Leisniger Oberschüler und die Lehrer trennen. In dieser Woche verabschiedeten sie ihre Fremdsprachenassistentin Jessica Jacques. Die 24-Jährige hat ein Jahr lange in Leisnig als Muttersprachlerin „den Englisch-Unterricht bereichert“, wie Vize-Schulleiterin Manuela Konzok sagte. Dabei gab sie zu: „Mit ihrer stillen und ruhigen Art hat sich Jessica in unsere Herzen geschlichen.“ Nun hofft das Lehrerteam, im neuen Schuljahr wieder eine solche Bereicherung für den Unterricht zu bekommen. „Wir bewerben uns jedes Jahr aufs Neue um eine Fremdsprachenassistentin“, so Manuela Konzok.

Darf ein Bewerber nach Leisnig kommen, bedeutet das ein wenig mehr Arbeit für Jennifer Horn. Darüber beklagt sie sich aber nicht. Die 32-Jährige ist als Betreuerin für das Englisch-Lehrerteam an der Schule eingesetzt. Sie nimmt, wenn feststeht, wer an die Peter-Apian-Oberschule kommt, Kontakt zu dem- oder derjenigen auf, vermittelt eine Wohnung und baut dann den Stundenplan. Auch zum pädagogischen Austauschdienst und zur sächsischen Bildungsagentur hält Jennifer Horn die Verbindung.

Jennifer Horn hat Jessicas Station in Leisnig ebenfalls als Bereicherung empfunden: „Der Unterricht war durch sie und ihr Englisch einfach lebhafter. Außerdem haben die Schüler in ihr nicht die strenge Lehrerin gesehen und sich ihr durch den relativ geringen Altersunterschied im Schullandheim vielleicht auch mal anvertraut.“

Viele gute Wünsche von den Leisnigern nimmt Jessica jetzt zunächst mit nach Amerika. Die nächsten sechs Wochen wird sie dort bei ihrer Schwester verbringen und mit ihr gemeinsam Abschlussfest feiern. Danach, so ist der Plan, will sich die 24-Jährige freiwillige Arbeiten suchen. Derweil bewirbt sie sich um Jobs in ihrer Heimat sowie um Praktikastellen in Deutschland. Lehrerstellen sind es nicht, um die sich die Belfasterin bemüht. Sie habe in Leisnig gemerkt, dass dieser Beruf wohl nicht der ihrige ist, dafür sei sie zu introvertiert, findet sie. Wie es ansonsten beruflich mit ihr weitergeht, dafür ist sie nach einem Europäischen Studium in Dublin offen. Sie würde gern etwas mit Politik machen oder sich im touristischen Bereich etablieren und bei alledem ihre Sprachkenntnisse anwenden. Die junge Nordirin spricht neben Englisch auch Deutsch, Italienisch und ein wenig Französisch. Arbeiten möchte sie gern in Europa – so sieht es zumindest vor ihrem ersten Besuch in den Vereinigten Staaten aus.

In dem Jahr, das Jessica in Leisnig unterrichtet hat, hat sie in Leipzig in einer WG gewohnt, dabei auch neue Freunde gefunden. Was ihr in Deutschland gefällt? Da muss sie nicht lange überlegen. „Dass man total entspannt und sicher Rad fahren kann.“ In Dublin, im Gedränge dieser Stadt, sei das schier unmöglich. Außerdem hat die 24-Jährige im vergangenen Jahr genossen, dass Theater- und Museumsbesuche für Studenten erschwinglich sind. In ihrer Heimat sei das weniger der Fall. Interessiert hat sich Jessica genauso für die deutsche Geschichte.

Kennengelernt hat die Belfasterin auch die deutsche Ordnung. Das sei etwas, das ihr nicht gefalle. „Wenn alle Autos durch sind, muss man an der Ampel immer noch stehen bleiben, nur weil da rot ist“, nennt sie als Beispiel. „In Deutschland ist alles sehr organisiert“, findet Jessica. Wenn sie den Menschenschlag hier mit ihren Landsleuten vergleicht, dann komme sie zu dem Schluss, dass die Nordiren etwas offener und freundlicher auf Menschen zugehen. Die Deutschen habe sie als zurückhaltender erlebt. Das habe es ihr anfänglich nicht gerade leicht gemacht, Kontakte zu knüpfen und Freunde zu finden.

zur Startseite