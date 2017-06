Junge Naturliebhaber gesucht Ab September startet der nächste Jahrgang für Junior-Ranger. Nicht nur Pilzberater sind gefragt.

Wo nur noch Smartphones und Spielkonsolen die Kinderzimmer füllen, hat es die Natur ganz schön schwer. Wie soll sie da die Aufmerksamkeit der Kinder noch erregen? Mit etwas Hilfe. Denn genau dafür ist die Ausbildung zum Junior-Ranger da. Schon zum fünften Mal bieten die Vereine Natur- und Freizeitzentrum Töpelwinkel, Naturschutzstation Weiditz und Grüne Schule grenzenlos sowie der Kreisverband Freiberg des Naturschutzbundes (NABU) und der ehrenamtliche Naturschutzhelfer Matthias Vogel die Ausbildung an. Erst am 17. Juni hat der letzte Jahrgang, 22 Mädchen und Jungen im Alter von acht bis zwölf Jahren, die Abschlussprüfung erfolgreich absolviert. Zur Belohnung gab es eine Urkunde und ein Erkennungs-T-Shirt als Junior-Ranger. Im September, kurz nach Schulbeginn, beginnt der nächste Ausbildungsjahrgang. Voraussetzungen und Pflichten gibt es kaum. Weder muss ein Kind vorhaben, einen entsprechenden Beruf wie Pilzberater, Imker oder Jäger zu ergreifen, noch muss es die Prüfung mitmachen. Vielmehr geht es darum, den Kindern einen Bezug zur Natur zu vermitteln und sie dafür zu begeistern. Jeden zweiten Sonnabend beschäftigen sie sich mit Pflanzen, Insekten, Pilzen und gesunder Ernährung. Vögel lernen sie am Gesang zu erkennen, bauen ihnen Nistkästen und beschäftigen sich mit Ökosystemen. Die Inhalte des jeweiligen Jahrgangs können allerdings variieren, denn die Vorschläge des einzelnen Ausbildungsjahrgangs werden berücksichtigt. Für Kinder, die weitermachen wollen, gibt es nach der Prüfung Folgeausbildungen.

Wer dabei sein und Junior-Ranger werden will, kann sich unter folgenden Seiten anmelden: www.toepelwinkel.de, www.natur-weiditz.de, www.gruene-schule-grenzenlos.de, www.freiberg.NABU-sachsen.de und www.landkreis-mittelsachsen.de/das-amt/projekte/naturschutz/umweltbildung.html

zur Startseite