Junge Musiker auf dem Weg nach oben Das Jugendblasorchester aus Görlitz wurde für einen bundesweiten Preis nominiert. Am Freitag gibt es ein Konzert für Jury und Publikum mit vielen Überraschungen.

Richard Sturz, Tillmann Klein, Martyna Twardawska und Fritz Weise (v. l. n. r.) haben die Bewerbung des Görlitzer Jugendblasorchesters für den Deutschen Jugendorchesterpreis und das Jahreskonzert 2017 organisiert. © nikolaischmidt.de

Musik aus fremden Ländern steht ja meistens auf dem Programm des Jugendblasorchesters. Diesmal aber geht es im Jahreskonzert der jungen Bläser nicht nur um Musik, sondern auch ums Essen. Und um einen Preis.

„Wir konnten es kaum glauben, dass ausgerechnet wir nominiert wurden“, sagt der 18-jährige Fritz Weise. Zusammen mit dem Schlagzeuger Tillmann Klein, dem Trompeter Richard Sturz und der Tenorhornistin Martyna Twardawska (alle 17) hat er die Bewerbung des Orchesters um den Deutschen Jugendorchesterpreis in Angriff genommen und organisiert. Aus insgesamt rund 60 Bewerbern wurde das Görlitzer Ensemble nun mit 13 anderen Orchestern aus meist größeren Städten im gesamten Bundesgebiet dafür nominiert. Nur zwei kommen aus dem Osten Deutschlands.

„Wir sind zwar schon öfter bei Wettbewerben ausgezeichnet worden“, sagt Dirigent Uwe Flaschel, „aber dieser ist etwas Besonderes. Und eine größere Nummer.“ Anders als andere Wettbewerbe ist er deshalb, weil es Voraussetzung ist, dass die Jugendlichen ganz allein eine kreative Idee für ein Konzert entwickeln und diese in allen Details selbstständig umsetzen. Die Idee fanden die Jugendlichen in ihrer Orchestergeschichte. „Wir waren so oft in anderen Ländern und haben dort immer gut gegessen“, sagt Tillmann Klein. „Deshalb haben wir uns überlegt, ein zu unseren Musikstücken passendes Menü anzubieten.“

Beim Konzert des Orchesters am Freitagabend in der Aula des Görlitzer Berufsschulzentrums werden die Gäste also nicht in Stuhlreihen, sondern an langen gedeckten Tafeln sitzen. Sie werden von Kellnern bedient werden, die im Curie-Gymnasium zur Schule gehen und mit ihrem Verdienst ihren Abi-Ball finanzieren. Zum „Bambustanz“ wird es ein asiatisches Häppchen geben, der zweite Gang kommt zu lateinamerikanischen Rhythmen aus Mexiko, zum Czardas gibt es etwas Süßes aus dem einstigen Österreich-Ungarn. Weitere Musikstücke kommen aus dem Orient, aus Russland, Frankreich, Höhepunkte sind Ausschnitte aus den Musicals „Der Zauberer von Oz“ und „My fair Lady“.

Für dieses Konzert mit Gastronomie alle Abläufe zu durchdenken und zu organisieren, hat natürlich einige Zeit gedauert. Wie Profis haben die vier jungen Musiker seit der Zusage im Dezember Ideen gesammelt und teils wieder verworfen, Angebote von Caterern eingeholt, Sponsoren gefragt, den Förderverein um Unterstützung gebeten, Raumpläne gezeichnet, Werbestrategien durchdacht, Poster gestaltet, und immer wieder To-Do-Listen geschrieben, Aufgaben verteilt und abgehakt.

„Wir hatten sogar einen Coach“, sagt Fritz Weise. Dieser Trainer, früher mal Produktionsleiter an der Oper Leipzig, hielt die Jungen und Mädchen beispielsweise an, die Auftritte der Kellner minutiös durchzuplanen, damit das Servieren nicht von der Musik ablenkt. Und er gab ihnen Tipps, worauf die dreiköpfige Jury Wert legt.

Das Konzert ist aber nicht in erster Linie ein Wettbewerbsbeitrag, mit dem die Musiker des Jugendblasorchesters die Gunst der Jury gewinnen wollen. Vor allem wollen sie ihr Publikum begeistern. Und können beweisen, wie viel Organisationstalent, Mut und Kraft in ihnen steckt.

Freitag, 7. 4., 19 Uhr, Aula des BSZ, Ossietzkystraße 13, Karten: 03581 407261, info@musikschule-goerlitz.de

