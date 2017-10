Junge Mopedfahrerin schwer verletzt Die 18-Jährige verlor auf der B 101 die Kontrolle über ihr Zweirad und musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 101 in Großenhain ist eine Mopedfahrerin schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben war die 18-Jährige gegen 15.40 Uhr mit ihrem Piaggio auf der Schillerstraße in Richtung Radeburger Platz unterwegs. Beim Linksabbiegen auf die Elsterwerdaer Straße verlor sie die Kontrolle über ihr Zweirad. In der Folge stürzte sie.

Die junge Frau musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden am Moped beträgt etwa 250 Euro. (SZ)

