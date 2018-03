Junge Mopedfahrer sicher unterwegs Der Führerschein für 15-Jährigen ist beliebt. In der Unfallstatistik fallen sie nicht negativ auf.

2013 wurde in Sachsen der Mopedführerschein für 15-Jährige eingeführt. Seitdem seien laut Polizei in Mittelsachsen keine minderjährigen Mopedfahrer an Unfällen beteiligt gewesen. © Archiv/dpa/Jens Wolf

Döbeln. Fahrlehrer Ralph Hoffmann aus Döbeln hatte dem DA geschildert, dass bei der Aufnahme von Unfällen mit Mopeds vonseiten der Polizei nicht erfasst werde, ob der Fahrer – sofern er mindestens 17 beziehungsweise 18 Jahre alt ist – vorher einen extra Moped-Führerschein ab 15 (AM 15) gemacht hat, oder ob er das Moped dank seines Autoführerscheins (B) lenkt. „Es ist richtig, dass bei der Aufnahme von Unfällen mit Mopeds nicht erfasst wird, ob der Fahrer vorher einen AM-Führerschein erworben hat“, erklärte Daniela Koenig, Sprecherin der Polizeidirektion Chemnitz, nun auf DA-Nachfrage. Bei der Aufnahme von Unfällen sei es notwendig, dass die Beteiligten einen zum Zeitpunkt des Unfalls für das von ihnen genutzte Fahrzeug gültigen Führerschein vorweisen können. „Was sie im Vorfeld erworben haben, ist für die aktuelle Unfallaufnahme nicht relevant. Eine separate Erfassung dieser Daten ist in den von uns genutzten Formularen nicht gefordert“, ergänzte sie.

Eingeführt wurde diese Führerscheinklasse in Sachsen im Jahr 2013 – zunächst als bis zum 30. April 2018 befristeter Modellversuch. Dieser wurde Mitte Februar um zwei weitere Jahre verlängert. Und zwar mit der Begründung, dass „projektbegleitende Studien zur Verkehrssicherheit und zum Mobilitätsverhalten nach Angaben des Bundesverkehrsministeriums bislang noch keine eindeutigen Ergebnisse geliefert hätten“. Aus der Verkehrsunfallstatistik der Polizeidirektion Chemnitz gehen diese Zahlen jedoch hervor. Und sie sind erfreulich: „Seit 2013 sind keine minderjährigen Mopedfahrer in Mittelsachsen beziehungsweise im Altkreis Döbeln an Unfällen beteiligt gewesen“, so Daniela Koenig.

Außer den sächsischen Fahrlehrern setzt sich nun auch der Freistaat Sachsen für eine dauerhafte Regelung ein. Der Bund soll jetzt aufgefordert werden diesen Führerschein ab 2020 per Gesetz zu regeln. Das hat der Verkehrsausschuss des Landtages am Dienstag auf Antrag von SPD und CDU mit großer Mehrheit beschlossen.

Dass die Jugendlichen aufgrund ihrer bereits vorhandenen Moped- beziehungsweise Kleinkrafträder-Fahrpraxis günstigere Versicherungen erhalten, wenn sie den Autoführerschein bestanden und einen Wagen auf sich anmelden, sei übrigens ein Irrglaube, wie verschiedene Versicherer auf DA-Nachfrage sagen. Grit Lässig von der Allianz Versicherung Lässig OHG in Waldheim sagte: „Auf die Einstufung in die Schadensfreiheitsklasse hat der Besitzer eines Moped- oder Motorradführerscheins keinen Einfluss. Das begleitete Autofahren mit 17 nicht bei der Allianz etwas positiv auf die Berechnung der zu zahlenden Beiträge aus.“

zur Startseite