Junge Mieter für Königshufen Mit einem Tag der offenen Tür will die TAG Wohnen neue Kundenkreise für sanierte Plattenbauten begeistern.

Mit ihren 730 Wohnungen ist TAG Immobilien die Nummer vier in Görlitz. Mit einer Tasche voller Schlüssel steht Mitarbeiterin Sandra Dreßler vor den Häusern Ostring 62/64 in Königshufen. © nikolaischmidt.de

Wie modern eine „normale“ Neubauwohnung sein kann, das könne man derzeit im Görlitzer Stadtteil Königshufen, genauer am Ostring 60, sehen. Das teilte die TAG Wohnen & Service GmbH in einer Presseerklärung mit. Am Dienstag, dem 29. November, veranstaltet der Hamburger Wohnungsanbieter dort von 14 bis 17 Uhr einen Tag der offenen Tür. Wohnungsuchenden wird nicht nur Beratung, sondern auch „Inspiration“ versprochen.

Dazu biete die TAG Wohnen in Königshufen sanierte Wohnungen mit modernen Grundrissen, schreibt die Gesellschaft. Die neue Musterwohnung, die am Dienstag gezeigt wird, ist eine Variante mit offener Küche und Tresen. „Die helle und freundliche Ausstattung, das Bad mit Handtuchheizkörper und Platz für eine große Waschmaschine sowie der große Balkon runden das Angebot ab“, wirbt das Unternehmen. Auf Wunsch sei auch eine Vermietung inklusive Einbauküche möglich.

Mit den umgebauten Wohnungen erweitert der Vermieter sein Angebot im Stadtteil, der sich nach eigenen Angaben immer größerer Beliebtheit erfreut. Vereint Königshufen doch städtische Infrastruktur in einem grünen Umfeld, Arztpraxen, Apotheke, Kindergärten, Schulen, Einkaufsmöglichkeiten – alles sei in wenigen Minuten zu erreichen.

„Für Familien haben wir bereits viele Angebote geschaffen. Nun möchten wir noch mehr jüngere Mieter ansprechen“, sagt Heike Baumgart, Leiterin Immobilienmanagement der TAG Wohnen am Standort Görlitz, „schließlich sind unsere umgebauten Wohnungen mit offener Küche und Tresen für sie besonders attraktiv.“ (SZ)

Besichtigungen sind auch nach dem Aktionstag möglich. Vermietungshotline: 08002903000, www.tag-wohnen.de/goerlitz

