Junge Menschen sollten lernen

Eigentlich ist es eine erschreckende Zahl: 20 Schüler, die Hilfen zur Erziehung erhalten, wurden im Landkreis langfristig vom Unterricht ausgeschlossen, zum Teil mehrfach. Eine Ersatzschule oder alternative Beschulung wurde ihnen nicht angeboten. Längst nicht in allen Fällen wird wenigstens der Schulstoff als Hausarbeit aufgegeben.

Problemschüler bleiben also nicht nur von sich aus dem Unterricht fern – mit entsprechenden Konsequenzen. Außerdem hat Sachsen nur wenige alternative Schulformen, wie es sie laut Statistik in anderen Bundesländern gibt. Alternativprojekte sind aber nachweislich in der Lage, schulabstinente Kinder aufzufangen.

Diese Erkenntnisse sind im Jugendhilfeausschuss und bei den kreislichen Jugendhilfeplanern durchaus angekommen. Die steigende Zahl von Schulverweigerern zwingt sie zum Handeln. Denn junge Menschen sollten lernen. Ordnungsstrafverfahren können das Übel nicht bei der Wurzel packen. Die Erkenntnis ist wichtig, dass Schule sich wandeln muss.

Einige Sozialarbeiter und Jugendhilfeträger beteiligen sich mit ihren Angeboten schon an diesem Wandel. Das neue Positionspapier fordert veränderte Rahmenbedingungen zur Gewaltprävention, Anwendung neuer Lerntheorien, geringere Klassenstärken. Das sollte rasch greifen.

zur Startseite