Junge Männer prügeln sich

Bei Schlägerei verletzt Bautzen. In der Nacht zu Mittwoch sind in einem Imbiss an der Töpferstraße in Bautzen zwei 18-Jährige tätlich aneinander geraten. Dabei ging einer der Männer zu Boden, der andere soll ihm danach gegen den Kopf und andere Stellen des Körpers getreten haben. Der Geschädigte erlitt leichte Verletzungen, lehnte eine medizinische Versorgung jedoch ab. Die Polizei trennte die beiden Männer.

Nach Unfall zu Fuß geflüchtet Oßling. Er wollte einer Polizeikontrolle entgehen und ist nach einem Unfall zu Fuß abgehauen, obwohl er offenbar verletzt war. Der Fahrer eines in der Schweiz zugelassenen Audi hatte auf der Dorfstraße in Weißig am Dienstagvormittag die Kontrolle über sein Auto verloren, kam von der Straße ab und ist gegen einen Baum geprallt. Die Polizei, die von einem Zeugen informiert worden war, traf den Gesuchten wenig später in seiner Wohnung und stellten fest, dass er nicht nüchtern war. Ein Atemtest zeigte ein Ergebnis von 1,14 Promille. Ob der 34 Jahre alte Mann schon während der Fahrt alkoholisiert war, wird die Blutprobe zeigen. Zudem wird er sich für das unerlaubte Entfernen vom Unfallort verantworten müssen. Bei der Kollision entstand ein Schaden von etwa 10000 Euro.

Papier- und Kleidercontainer abgebrannt Bautzen. In der Nacht zu Mittwoch sind in Kleinwelka die freiwillige Feuerwehr und die Polizei zu brennenden Containern an der Großdubrauer Straße geeilt. Hier standen drei Papierboxen und ein Altkleider-Container in Flammen. Die Feuerwehr löschte die Flammen schnell, verletzt wurde niemand. Der Schaden betrug nach ersten Schätzungen etwa 4000 Euro.

Hakenkreuze an Bushaltestelle geschmiert Nebelschütz. Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag eine Bushaltestelle in Nebelschütz an der Jesauer Straße mit Hakenkreuzen beschmiert. Die Gemeindeverwaltung wurde beauftragt, die Schmierereien zu entfernen. Das Dezernat Staatsschutz führt die weiteren Ermittlungen.

Ohne Fahrerlaubnis unterwegs Schirgiswalde-Kirschau. In Kirschau hat die Polizei am Dienstagnachmittag gegen 15.45 Uhr einen Audi und dessen Fahrer kontrolliert. Dabei stellten die Beamten fest, dass der 30-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. An dem Wagen hatte er zudem fremde Kennzeichen angebracht, die eigentlich an einen anderen Audi gehörten. Die Beamten untersagten dem Mann die Weiterfahrt.

Vier Autoräder gestohlen Kamenz. In der Nacht zu Dienstag haben in Bernbruch auf einem Firmengelände an der Straße Am Ring Diebe von einem Mercedes alle vier Räder demontiert und gestohlen. Den Wert der vier Kompletträder bezifferte der Eigentümer mit etwa 5000 Euro.