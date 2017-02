Junge Männer prügeln sich Mehrere Bewohner einer Asylbewerberunterkunft in Niesky sind in Streit geraten.

Mehrere Bewohner einer Asylbewerberunterkunft an der Hermann-Klenke-Straße in Niesky sind am Mittwochabend in Streit geraten. Streifen des Polizeireviers Görlitz kamen zum Einsatz und konnten die Situation vor Ort beruhigen. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde bei dem Streit ein 24-jähriger Inder von einem 22-jährigen Pakistaner geschlagen. Der Kriminaldienst des Polizeirevier Görlitz hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung aufgenommen. (szo)

