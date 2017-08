Junge Leute wählen Beirat Fünf Kandidaten für das Neukircher Gremium gibt es bereits. Weitere Bewerber können sich noch melden.

In Neukirch soll ein Jugendbeirat gewählt werden. © Steffen Unger

In Neukirch wird schon am 15. September gewählt, und zwar erstmals ein Jugendbeirat. Das Gremium, dem junge Leute im Alter zwischen zwölf und 21 Jahren angehören können, soll dem Gemeinderat bei Beratungen zur Seite stehen, vor allem natürlich dann, wenn es um Themen geht, die junge Leute in der Gemeinde betreffen. Schüler der Oberschule „Am Valtenberg“ können bereits am 12. September wählen.

Fünf Jugendliche haben sich bisher für eine Kandidatur gemeldet, sagte Christian Schäfer vom Jugendhaus Neukirch. Weitere Interessierte sind eingeladen. Wenigstens fünf bis sieben junge Leute sollten dem Gremium angehören. Noch bis zum 1. September kann man sich bewerben. Dafür gibt es eine eigens eingerichtete Internetseite. Gewählt wird Mitte September in zwei Kategorien: Bewerber im Alter zwischen 12 und 16 Jahren sowie zwischen 17 und 21 Jahren. Beide Altersgruppen werden gemeinsam den Beirat bilden.

Angedockt ist das Projekt beim Neukircher Jugendverein Valtenbergwichtel, der das Jugendhaus im Ort betreibt. Unter Anleitung von Candy Winter und Christian Schäfer, pädagogische Mitarbeiter im Jugendhaus, bereiten Schüler im Alter zwischen 13 und 17 Jahren die Wahl bereits seit einigen Monaten vor.

Vorausgegangen war im vergangenen Jahr eine Umfrage unter Neukircher Jugendlichen zu deren Wünschen. Diese brachte auch Überraschendes zutrage, etwa den Wunsch nach besserem Straßenlicht, sicheren Radwegen und einer öffentliche Toilette im ehemaligen Rittergut. (SZ)

www.jugendbeirat-neukirch.de

