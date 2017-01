Junge Leute wollen bei Kommunalpolitik mitmischen Dafür sind bisher zwei Möglichkeiten diskutiert worden. Nun gibt es einen Kompromiss.

Tobias Lange, Annica Berger und Sebastian Eder können sich vorstellen, im Jugendbeirat der Stadt mitzuarbeiten. Ihnen geht es darum, die Stadt für Jugendliche attraktiver zu machen. Auch die Schule könnte in den Fachkabinetten neue Tische gebrauchen. Solche und andere Hinweise wollen sie den Räten geben, aber auch selbst Ideen einbringen. © Dietmar Thomas

Die Stadträte werden zur Ratssitzung Anfang Februar entscheiden, in welcher Form Jugendliche künftig in der Stadt mitreden können.

Bisher wurden zwei Modelle diskutiert, wie sich die Jugendlichen in die Politik der Stadt einbringen können. Die Stadträte sollten bisher zwischen Planspiel und Jugendbeirat entscheiden. Beide Modelle wurden ihnen im Oktober vorgestellt – für beide gab es Befürworter. Nun diskutierten die Mitglieder des Kultur- und Sozialausschusses noch einmal und fanden eine Lösung, die sie dem Stadtrat zum Beschluss vorlegen wollen.

Es soll das Planspiel Kommunalpolitik geben, an dem alle Schüler der jeweiligen neunten Klasse beteiligt werden. „Das ist wichtig, damit alle wissen, wie die Arbeit eines Stadtrates funktioniert“, so der Vorsitzende des Kuso Albrecht Günther (CDU). Aber es könnte für interessierte Schüler eine Fortsetzung geben. Das heißt, es kann ein Schülerbeirat gegründet werden, den die Stadträte in ihre Arbeit einbeziehen. „Der Vorschlag, den die Mehrzahl der Mitglieder des Kultur- und Sozialausschusses unterstützen, ist eine gute Lösung“, so Schulleiterin Kerstin Wilde.

„Das ist eine gute Alternative“, so die Leiterin der Oberschule Kerstin Wilde und der zuständige Lehrer Roland Taffel. Umgesetzt werden könne das Projekt im neuen Schuljahr mit den Schülern der derzeitigen achten Klasse, so Wilde. Sie habe auch schon drei Jugendliche, die sich für die Arbeit im Jugendbeirat interessieren, dafür gewinnen können. Und die haben sogar schon einige konkrete Vorstellungen, wie sie sich einbringen können. Dabei geht es Annica, Sebastian und Tobias darum, die Stadt attraktiver zu machen – vor allem für Jugendliche. Ihnen ist klar, dass sie nicht sofort alles verändern können. „Wir wollen keine Luftschlösser bauen“, so Tobias. Aber durch ihre Hinweise und Vorschläge könnte sich einiges verändern.

So will sich Tobias für eine überdachte Schulbushaltestelle einsetzen. „Wer an der Richard-Wagner-Straße auf den Bus wartet, steht bei jedem Wetter ohne Schutz da. Eine überdachte Haltestelle wünschen sich alle, die mit dem Bus fahren. Und das sind nicht wenige Schüler“, so Tobias.

Die Nutzer mehr in Projekte einbeziehen – das möchte Sebastian. Er und viele Mitschüler seien BMX- oder Skateboard-Fahrer. Doch wer die Halfpipe an der Sonnenstraße kenne, wisse, dass diese viel zu klein und zu gefährlich ist. „Wer fällt, reißt sich alles auf. Wenn wir damals schon älter gewesen wären und hätten mitreden können, dann wäre vielleicht eine Halfpipe entstanden, die auch wirklich gern genutzt wird“, so Sebastian. Auch Annica hat sich schon Gedanken gemacht. Sie würde sich für einen Spielplatz mit attraktiven Spielmöglichkeiten für Kinder und einen ordentlichen Volleyballplatz stark machen. Und alle drei wünschen sich, dass die alten Tische aus dem Chemiekabinett verschwinden und für Physik ordentliches Arbeitsmaterial für Experimente zur Verfügung steht. „Wir wollen nicht nur auf Missstände aufmerksam machen. Wir bringen uns auch ein, wenn es um die Beseitigung dieser geht“, so die Schüler. Sie sind schon sehr auf die Entscheidung der Räte gespannt. Gibt es von diesen grünes Licht, könnte das Projekt im nächsten Schuljahr umgesetzt werden.

Albrecht Günther erklärt die Vorteile des Planspieles Kommunalpolitik: „Unterstützung gibt es vom Landesbüro Sachsen der Friedrich-Ebert-Stiftung. Bei diesem Projekt setzten sich die Jugendlichen mit den Kommunalpolitikern ihrer Stadt auseinander, führen eigene Ratssitzungen mit selbst erarbeiteten Anträgen durch. Sie beraten in Fraktionen und suchen für ihr Anliegen Mehrheiten.“ Gute und umsetzbare Ideen der Jugendlichen sollen dann von den Stadträten mit in die Sitzungen genommen werden. So hat jeder Schüler, der die Oberschule verlässt, einmal Kommunalpolitik kennengelernt und weiß, wie diese funktioniert. An der Arbeit des Jugendbeirates beteiligen sich die jungen Leute, die Lust auf Politik haben und etwas für die Stadt verändern wollen. Der Vorsitzende des Jugendbeirates hat auch Rederecht im Stadtrat. Er darf mit beraten und diskutieren. Der Beirat arbeitet nicht zeitlich begrenzt, sondern über mehrere Jahre.

