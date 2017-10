Junge Leute sammeln Altpapier Am 21. Oktober können Bürger von Lomnitz Zeitungen und Zeitschriften vor die Tür legen.

In Lomnitz wird Altpapier gesammelt. © Manuela Paul

Die Jugendfeuerwehr Lomnitz sammelt am Wochenende Altpapier und Kataloge. Am Sonnabend, dem 21. Oktober, holen die Kinder und Jugendlichen der Jugendfeuerwehr Zeitschriften, Zeitungen und Werbung ab, teilt Andy Lehmann von der Jugendfeuerwehr mit. Die Sammlung beginnt 9 Uhr. Das Papier sollte möglichst gebündelt oder in Schachteln am Straßenrand bereitliegen. Klebeband sollte nicht verwendet werden. (szo)

