Junge Leute finden zum Glauben Das Jesus Zentrum hat seine Bleibe im ehemaligen Aktivist fertig saniert. Dafür liegt der Kindstreff vorerst weiter auf Eis.

Christoph Währer und seine Mitstreiter hatten in den letzten Monaten viel mit der Sanierung der neuen Vereinsräume an der Elbgasse zu tun. Jetzt blickt der Pastor neuen Herausforderungen entgegen. © Claudia Hübschmann

Nein, an Gott müsse man nicht zwangsläufig glauben, um im freikirchlichen Jesus Zentrum an der Elbgasse 1 (ehemals Aktivist) eine gute Zeit zu haben. Das sagt jemand, der es wissen muss. Christoph Währer ist Pastor und Vorsitzender des Vereins Christliche Gemeinde Jesuszentrum. Seit 1997 lebt der gebürtige Schweizer in Meißen. In das Zentrum, das nach der Flut 2013 von der Bad- in die Elbgasse umgezogen ist, kommen nach seinen Ausführungen längst nicht nur bibelfeste Christen.

„Ob Teenager oder Senior, arbeitslos oder selbstständig, Hausfrau oder Hausmann, Schüler oder Beamter – Leute aus allen sozialen und gesellschaftlichen Schichten lassen sich bei uns blicken“, so der Pastor. Aktuell sind es etwa 60 Mitglieder, die sich aktiv im Jesus Zentrum engagieren.

Hinzu kommen viele, die zu Gesprächskreisen, Essen oder auch zum Sport kommen. „Denn wir bieten deutlich mehr als den sonntäglichen Gottesdienst, der aber nach wie vor zu den Grundpfeilern unseres Tuns gehört“, so der fünffache Familienvater. Unter denjenigen, die Hilfe oder einfach nur Gesellschaft in Musikkreisen oder ähnlichen suchen, seien durchaus viele Kinder und Jugendliche. Selbstverständlich gebe es dabei einige, die nicht zum Beten oder Diskutieren über den einen Gott kommen, sondern die ganz weltliche, konkrete Sorgen und Ängste umtreiben. Auch für die habe man innerhalb der Gemeinde ein offenes Ohr.

Allerdings beobachtet Währer in letzter Zeit eine durchaus überraschende Entwicklung. „Die Zahl der Jugendlichen, die sich intensiv mit Glaubensfragen beschäftigen und sich darüber im Jesus Zentrum austauschen wollen und Neues dazulernen möchten, steigt in Meißen an. Es finden wieder mehr zum Glauben.“ Auch deshalb seien die mehrheitlich ehrenamtlichen Mitglieder in der Jugendarbeit sehr engagiert.

Nichtsdestotrotz musste der Kidstreff – ein offener Kinder- und Jugendtreff für alle von sechs bis 18 Jahren – nach der letzten Elbeflut eingestellt werden. Währer bedauert das sehr, kann den Umstand aber erklären: „Unsere Leute hatten im letzten und diesem Jahr alle Hände voll mit der Sanierung unserer neuen Räume zu tun, haben alle Kraft rein gesteckt.“

Denn auch der ehemalige Aktivist wurde durch die Wassermassen in Mitleidenschaft gezogen. Durch viel Eigeninitiative der Mitglieder und eine großzügige Spende des Kinderhilfswerks sei es in den letzten eineinhalb Jahren gelungen, die Sanierung abzuschließen. Dafür habe man einen sechsstelligen Betrag investiert. Nun stehen ein geräumiger Jugendbereich, Büros für die Gemeindearbeit sowie ein Zimmer für einen Eltern-Kindtreff parat. Der größte sanierte Teil, erzählt Währer, könne für Feiern wie Hochzeiten oder Geburtstage gemietet werden. Interessenten könnten sich einfach im Jesus Zentrum melden.

Jetzt hofft Währer, dass in den nächsten Monaten wieder die Chance besteht, den Kidstreff zurück ins Leben zu rufen. Dazu seien neue Gesichter, die bestenfalls vor allem Zeit für persönliches Engagement mitbringen, herzlich willkommen. „Mit neuer Unterstützung und freiwerdenden Kräften alter Mitglieder könnte der Kidstreff sicher wieder praktiziert werden“, glaubt Währer. Über sonstige Aktivitäten und Möglichkeiten in der Gemeinde mitzuwirken, kann sich am kommenden Montag beim Tag der offenen Tür vor Ort informiert werden.

Tag der offenen Tür im Jesus Zentrum Meißen, Elbgasse 1, 31. Oktober von 14 bis 18 Uhr.

zur Startseite