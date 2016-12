Junge Leute entscheiden Gymnasiasten beschließen als Stadträte, wie es mit Bischofswerdas Skaterbahn weitergeht. Einfach wird das nicht.

Jarom Preißler und Emilia Burdyk hätten da mal schon paar Ideen, wie ihre Stadt attraktiver wird. Mehr Freizeitangebote und die Wiedereröffnung des Kinos fänden sie toll. Am Mittwoch entscheiden sie ganz konkret über ein Skater-Projekt, das Gleichaltrige erarbeitet haben. © Steffen Unger

Stella wünscht sich, dass endlich das Kino wieder öffnet. Dass sie nicht immer in die nächste Stadt kutschieren muss, wenn sie mal einen Film gucken will. Dass sie auch mal nach der Schule am Nachmittag ins Kino gehen kann mit ihren Freunden. Ganz spontan. Ihre Banknachbarin Jessica wünscht sich, dass es in Schiebock endlich mal Läden gibt, in denen sie für sich Klamotten findet. „Es gibt zwar viele Dönerläden in Bischofswerda, aber kaum einen Laden, der für uns Jugendliche attraktiv ist.“ Ein bis zwei mehr wären doch schön. „Da würden viel mehr Leute hier kaufen und nicht nach Dresden oder Bautzen fahren“, sagt Jessica. Maria aus Rammenau wäre schon froh drüber, wenn aus ihrem Dorf auch mal am Wochenende ein Bus fahren würde.

Träumen die gerade? Nein, die Neuntklässler am Schiebocker Gymnasiasten sitzen zusammen und schreiben mit dicken Stiften auf Papierkarten, was sie sich wünschen in ihrem Heimatort. Was besser werden muss für junge Leute. Was die Verantwortlichen der Stadt tun müssen, um ihr Leben hier attraktiver zu machen. Auch, um sie zukünftig hier zu behalten, wenn sie mit der Schule fertig sind.

Bestandteil des Jugendbeteiligungsprojektes

Die Wunschaktion steht nicht direkt im Lehrplan, ist aber ein Bestandteil des Jugendbeteiligungsprojektes Ratio, gefördert vom Netzwerk für Kinder- und Jugendarbeit Bischofswerda. Im Rahmen dessen gab es im Sommer ein großes Jugendforum, auf dem Jugendliche Ideen und Wünsche einbrachten, wie ihr Heimatort jugendfreundlicher werden könnte. In Aktions-AG wurden dann konkrete und umsetzbare Konzepte entwickelt. Stella, Jessica und ihre Mitschüler werden darüber beim Planspiel „Stadtrat für einen Tag“ am Mittwoch im Rathaus Bischofswerda entscheiden und echte 1 000 Euro verteilen, zur Verfügung gestellt von der Stadt.

Die Schulstunde ist Vorbereitung dafür, sagt Gemeinschaftskundelehrer Frank Donath. Seit einigen Jahren schon schickt er eine neunte Klasse zum Planspiel „Stadtrat für einen Tag“. „Sie lernen die Projekte der anderen jungen Leute kennen, müssen entscheiden, welche realistisch machbar sind und beschließen, wohin das Geld tatsächlich fließt. Sie lernen nicht nur theoretisch, sondern in der Praxis.“ Ganz ideal passten diese Forderungen zum Lehrplan der Gemeinschaftskunde, sagt Frank Donath. „Am Beispiel lernen ist ein Prinzip des Gemeinschaftskundeunterrichtes.“

Möglichst realistisch

Das Planspiel sei so aufgebaut, dass es die Arbeit eines Stadtrates möglichst realistisch darstellt, sagt Torsten Kluge vom Netzwerk. Schüler lernen Kommunalpolitik und Strukturen des Rathauses kennen und erfahren Aufgaben und Möglichkeiten der Ämter und des Oberbürgermeisters – von OB Große und Amtsleiterin Müller persönlich. Als Stadträte für wenige Stunden bekommen sie Einblick, wie’s läuft im Stadtparlament und sind gezwungen, sich eine klare Meinung zu bilden, zu diskutieren und zum Konsens zu finden. „Alles Merkmale einer Demokratie“, sagt Lehrer Frank Donath.

Ein so wichtiger, aber eben auch sehr theoretischer Begriff im Lehrplan. „Mit dem Spiel holen wir außerdem die Wünsche der jungen Leute in die Entscheidungsprozesse der Erwachsenen“, sagt Torsten Kluge. Stella, Jessica und Jarom werden es am Mittwoch selbst erfahren, dass sie gar nicht so einfach sind, junge Bischofswerdaer zwischen 13 und 17 Jahren stellen ihnen ihre Aktionen vor – und hoffen auf 1 000 Euro. „Relevant wird vor allem das Projekt der Gruppe Skater“, sagt Torsten Kluge.

Drei Varianten zur Diskussion

Die zehnköpfige Truppe hat sich zum Ziel gesetzt, die Skateranlage hinter dem Kulturhaus in Schiebock wieder attraktiver zu machen. Drei Varianten stellt sie zur Diskussion. „Den Kauf eines neuen Elementes, die Reparatur der vorhandenen Teile oder ein Veranstaltungstag mit Workshop auf der Anlage“, sagt Torsten Kluge. Die AG favorisiere die Neuanschaffung für mehr Fahrspaß und Action. Allerdings reichen dafür die zur Verfügung stehenden 1 000 Euro nicht und müssten Fördergelder akquiriert werden. „Die neunte Klasse muss entscheiden, welche Variante umgesetzt wird“, so Kluge. Dass ein Projekt umgesetzt wird, sei wichtig beim Beteiligungsprojekt Ratio. „Wenn die Ideen der jungen Leute mal zu utopisch sind, versuchen wir gemeinsam, sie realistisch werden zu lassen“, so Torsten Kluge.

Und wie steht‘s um neue Modegeschäfte und ums Kino? Stella und Jessica werden als Stadträte für einen Tag nachfragen bei OB Große. Und erfahren, dass das alles eben nicht so einfach zu machen ist. Aber auch hören, dass Initiativen wie die der jungen Skater eine Stadt attraktiver machen. Voraussetzung, dass mutige Investoren kommen.

