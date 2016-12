Junge Leute aus der Region von Firmen ausgezeichnet Schüler haben ihr Bild vom Bau gezeichnet. Eine Aktion mit ernstem Hintergrund.

Schüler aus der Region haben sich künstlerisch mit dem Thema Bau auseinandergesetzt. Die besten Arbeiten wurden nun von hier ansässigen Firmen ausgezeichnet. An diesem Montag zeichnete die Firma Königbau GmbH aus Kesselsdorf die Siebentklässlerin Klara Starke aus, die das Evangelische Gymnasium in Tharandt besucht. Dort fand die Auszeichnung statt. Auch in der Waldblick-Oberschule in Freital-Niederhäslich wurde jüngst eine Schülerin für ihre Arbeit gewürdigt. Lea Friedrich aus der zehnten Klasse wurde von dem Unternehmen Strabag Rail GmbH ausgewählt.

Mitgliedsunternehmen des Verbandes haben für die Preisträger und deren Klassen Patenschaften übernommen. Das beinhaltet die Unterstützung der Klassenkasse mit einer Spende in Höhe von 150 Euro sowie ein Geldgeschenk für die Künstler, deren Bild ausgewählt wurde, erklärt Susann Stein, Pressesprecherin des Bauindustrieverbandes für Sachsen und Sachsen-Anhalt, auf dessen Initiative die Aktion durchgeführt wird.

Bereits zum vierten Mal hat der Bauindustrieverband unter dem Motto „Dein Bild vom Bau“ Schüler aller Klassenstufen in Sachsen und Sachsen-Anhalt ermuntert, sich künstlerisch mit dem Thema Bau auseinanderzusetzen. Die zwölf schönsten und einfallsreichsten Arbeiten veröffentlicht der Verband außerdem in einem Kalender. Der Bau leidet wie andere Branchen auch unter einem gravierenden Nachwuchsmangel, erklärt Susann Stein den Hintergrund der Aktion.

Der Bauindustrieverband möchte daher die Vielseitigkeit des Themas Bau in die Klassenzimmer tragen sowie mit den Unternehmenspatenschaften den Kontakt zwischen Unternehmern und den Kindern und Jugendlichen ermöglichen. Den Gestaltungswettbewerb und den daraus entstandenen Kalender sieht der Verband daher als einen bedeutenden Baustein in der Nachwuchsgewinnung.

