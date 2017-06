Junge Läufer-Garde Die deutschen Leichtathleten holen sich den Team-EM-Titel. Harting macht den Deckel drauf, einige Athleten überraschen.

Hindernis-Spezialistin Gesa-Felicitas Krause läuft in Lille ein einsames Rennen gegen die Uhr und gewinnt die Maximalpunktzahl für das deutsche Team. © dpa

Als Europameister auf der Zielgeraden nach London: Angeführt von den Topstars Robert Harting, Thomas Röhler und David Storl haben die deutschen Leichtathleten in Lille zum dritten Mal die Team-EM gewonnen und sechs Wochen vor den Weltmeisterschaften in der britischen Hauptstadt eine starke Generalprobe abgeliefert. Nach insgesamt sieben Einzelsiegen lag die DLV-Auswahl mit 321,5 Punkten deutlich vor Polen (295).

„Wenn der Wettkampf so aufhört, mit ein bisschen Adrenalin, mit Freude, mit einem guten, runden Wurf, dann kann man sich nicht beschweren“, sagte Diskus-Riese Harting in der ARD, nachdem er am Sonntag quasi den Deckel auf den deutschen Sieg gemacht hatte – und das in der Manier eines wahren Champions: Im letzten Versuch fing der 32-Jährige mit Saisonbestleistung von 66,30 Metern den führenden Polen Robert Urbanek (66,25) noch ab.

In Abwesenheit von Titelverteidiger Russland, der als Folge seines Dopingskandals derzeit von Wettkämpfen suspendiert ist, machten die deutschen Athleten somit deutlich, dass sie im WM-Jahr in der Breite derzeit die klare Nummer eins Europas sind. Und dafür ist vor allem die junge Garde verantwortlich.

So schrieb Konstanze Klosterhalfen in Lille das nächste Kapitel ihres diesjährigen Läufermärchens. Die erst 20 Jahre alte Leverkusenerin ließ über 1 500 Meter der Konkurrenz keine Chance und hatte nach 4:09,57 Minuten mehr als zweieinhalb Sekunden Vorsprung. „Ich bin das heute mal anders angegangen als sonst. Aber elf Punkte für Deutschland, das ist schon toll“, meinte Klosterhalfen.

Überhaupt die Läuferinnen: Bereits am Samstag hatte die WM-Dritte Gesa Felicitas Krause die Kontrahentinnen über 3 000 Meter Hindernis vorgeführt und als Solistin mit mehr als 17 Sekunden Abstand zur Britin Lennie Waite gewonnen. „Das war großartig. Ich bin sehr glücklich, denn vergangene Woche lief es in Oslo so gar nicht“, sagte die Triererin, die bei der Diamond League in Norwegens Hauptstadt aufgegeben hatte.

Ihre derzeitige Glanzform bestätigte auch Aufsteigerin Pamela Dutkiewicz (Wattenscheid), die als Siegerin über 100 m Hürden der weißrussischen WM-Dritten Alina Talaj die Hacken zeigte und ebenfalls die maximal möglichen elf Punkte holte. „Das war wirklich schwierig, vor allem mental. Ich habe die Verantwortung gespürt, wollte die Nerven bewahren“, sagte die 25-Jährige.

Nicht nur Dutkiewicz, auch die „Flachsprinterinnen“ zeigten sich in Bestform. Die wie Klosterhalfen erst 20 Jahre alte Gina Lückenkemper (Dortmund) lief zunächst über 100 m auf Platz zwei und führte dann die Staffel zum Sieg. Auch auf Max Heß, ebenfalls erst 20, war Verlass, der Dreisprung-Europameister gewann.

In einer sonst herausragenden Saison war Speerwurf-Olympiasieger Thomas Röhler (Jena), der im Mai sensationelle 93,90 m geworfen hatte, diesmal ein wenig vom Pech verfolgt und musste sich bei schwierigen Bedingungen mit Rang drei begnügen. „Ich habe alle Würfe mit Böe erwischt. Nächstes Mal erwische ich vielleicht wieder einen ohne“, sagte der deutsche Rekordhalter. (sid)

