Junge Kicker wollen ans große Geld Die SG Grumbach bewirbt sich um den Enso-Förderpreis und bekam prominenten Besuch.

Trainer-Idol Klaus Sammer war bei der SG Grumbach zu Besuch. Er sprach auch mit Trainer Bodo Jänicke (re.). Der Verein hat sich für den Enso-Nachwuchsförderpreis beworben. © Karl-Ludwig Oberthür

Grumbach. Bekannte Namen aus der Fußballbranche kommen nicht allzu oft nach Grumbach. So herrschte beim Donnerstagabendtraining der Junioren eine gewisse Aufregung. Klaus Sammer, Ex-Dynamospieler und späterer Erfolgstrainer kam vorbei. Er verfolgte das Training, sprach mit den Trainern und begutachtete die Bedingungen sowie das Umfeld des Vereins. Denn die SG Grumbach hat sich für den Enso-Nachwuchsförderpreis beworben. Den vergibt der Energieversorger dieses Jahr zum 15. Mal, dotiert ist er mit 15 000 Euro. Bewerben können sich Fußballvereine, die besonders viel Augenmerk auf die jüngsten Kicker legen. Die Grumbacher kamen in die engste Auswahl von zehn Teams, der Sieger wird am 10. Juni bei einem Nachwuchsturnier in Coswig bekannt gegeben.

