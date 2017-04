Junge Kegler sind spitze Die Kegelbahn in Rennersdorf-Neudörfel wurde restauriert. Damit sind auch die Trainingsbedingungen besser.

So sehen Sieger aus: Lukas Kramer und Grit Schäfer (hinten), Fabian Eckhold, Julius Kramer und Jonas Vetters (v.l.n.r.). © privat

Viel zu jubeln hatte der Nachwuchs in der Abteilung Kegeln beim SV Blau Gelb Stolpen, ehemals Sportverein Rennersdorf-Neudörfel. Die Kinder sind Mannschaftskreismeister geworden. Darauf ist Angelika Rückauf mächtig stolz. Sie hatte aus gesundheitlichen Gründen einige Ämter abgeben müssen. Die Kinder trainiert sie aber weiter. „Es hat richtig Spaß gemacht. Zum Ende hin haben sich unsere noch einmal richtig angestrengt. Und es hat geklappt“, sagt sie. Ihre Mannschaft hat den Kreismeistertitel geholt, vor dem SV Ulbersdorf und dem KSV Neustadt, alles beides renommierte Vereine. Angelika Rückauf möchte sich nun vor allem bei den Eltern bedanken, die die Kinder immer zum Wettkampf gefahren haben. Ihr Dank geht auch an die Stadt Stolpen. Die hatte die gesamte Bahn in Rennersdorf-Neudörfel überholen lassen. Auch die Technik wurde restauriert. Immer wieder hatte sie das noch als Vereinsvorsitzende angemahnt. Jetzt ist sie froh, dass es endlich geklappt hat. Damit verbessern sich auch die Trainingsbedingungen der Kegler.

Training auf der Kegelbahn in Rennersdorf-Neudörfel (Gemeindezentrum): jeden Tag ab 19 Uhr, Schnupperkurse für Kinder immer donnerstags ab 15.30 Uhr.

zur Startseite