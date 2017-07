Junge Ideen für alten Bahnhof Lange ist der Königsteiner Bahnhof schon ungenutzt. In einem Projekt können Jugendliche Ideen für das Gebäude entwickeln.

Was wird aus dem alten Gebäude? Jugendliche können die Zukunft des alten Bahnhofsgebäudes mitentwickeln. © Kristin Richter

Königstein. Zurzeit steht der Königsteiner Bahnhof leer und wartet darauf, mit Leben gefüllt zu werden. Noch gehört er der Deutschen Bahn. Doch die Stadt plant, ihn zu übernehmen. Für die zukünftige Nutzung muss ein Konzept her. Das wird derzeit von einem Masterstudenten für die Stadt erstellt. Doch auch Jugendliche sollen ihre Ideen für den alten Bahnhof einbringen.

Eine zweitägige Zukunftswerkstatt bietet dafür Gelegenheit. Veranstaltet wird sie vom Verein Jugendring Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. „Wer zwischen 14 und 18 Jahren alt ist und gern mitmachen möchte, kann sich noch bis zum 26. Juli bei uns anmelden“, sagt Yvonne Schulz, die mit dem Projekt betraut ist. Die offene Ideenschmiede findet am 31. Juli von 10 bis 17 Uhr und am 1. August von 10 bis 15 Uhr im Treffpunkt Königstein statt.

Am ersten Tag werden die Jugendlichen den Bahnhof besuchen und sich von außen anschauen. Reingehen dürfen sie leider nicht. Um sich dennoch ein Bild vom Inneren machen zu können, gibt es Grundrisse und viele Bilder. „Und dann können alle einfach mal ein bisschen rumspinnen, was sie sich so für das Gebäude vorstellen können“, sagt Yvonne Scholz. Es seien noch alle alten Elemente, wie die alten Kartenschalter im Gebäude vorhanden. Die Jugendlichen könnten also überlegen, ob sie solche Dinge in ihr Konzept einarbeiten wollen. Sind die Gedanken und Vorstellungen im Kopf entstanden, sollen sie am zweiten Tag konkreter dargestellt werden - mit Zeichnungen, Modellen oder mit dem Videospiel Minecraft. Die Ergebnisse werden dann ab September im Treffpunkt ausgestellt, so Yvonne Scholz. Und sie sollen auch in die Planung für die Zukunft des Bahnhofs mit einbezogen werden.

Für ausreichend Gehirnfutter ist an beiden Tagen gesorgt. Und damit der Spaß nicht zu kurz kommt, fahren die Jugendlichen zum Abschluss mit dem Speedboot auf der Elbe in Richtung Schmilka.

Anmeldung bis zum 26. Juli beim Projekt Jugendland unter der Nummer 03501 7929009 oder info@jugendland.de

