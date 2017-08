Junge Görlitzer Fernseh-Journalisten feiern Seit 20 Jahren bringt der SAEK Kindern und Jugendlichen Radio und Fernsehen bei. Am Donnerstag ist deshalb große Party.

Nina Rutsch, Lukas Hässner und Janika Stiegler (v. r.) schneiden im SAEK-Tonstudio einen Audiobeitrag zurecht. © nikolaischmidt.de

Dass Jugendliche in den Räumen des Sächsischen Ausbildungs- und Erprobungskanals SAEK ein- und ausgehen, war vor allem am Anfang so und heute wieder. „Wir sind sehr froh über unsere Jugendredaktion“, sagt Olav Giewald, Leiter des Studios auf der Berliner Straße. Die etwa zehn Jungen und Mädchen aus Görlitz und Umgebung produzieren regelmäßig kleine selbst moderierte Fernsehbeiträge, die im Jugendmagazin JuMa auf Youtube zu sehen sind und im Regionalsender eRtv gesendet werden. Dennoch ist es gänzlich anders als 1997, als der SAEK in ganz Sachsen gegründet wurde und in Görlitz, Zwickau und Leipzig mit seinen ersten drei von heute neun Studios startete.

Der Medienpädagoge Olav Giewald ist zwar erst seit 2008 dabei, aber er weiß aus Erzählungen, dass Ende der 1990er Jahre an jedem Nachmittag Schüler und junge Erwachsene ins damalige Studio am Wilhelmsplatz kamen, dort ihre Zeit verbrachten und so viele Radiosendungen produzierten, dass sie eine eigene UKW-Frequenz täglich zwei Stunden lang bespielen konnten. Häufig mit Musikbox-Sendungen, aber auch mit journalistischen Beiträgen über Themen, die viele Jugendliche bewegten. Das Handwerk fürs Radiomachen erlernten sie beim SAEK, in Kursen mit bis zu 120 Ausbildungsstunden. Die Technik und die Möglichkeiten dafür waren da.

Das ist heute noch so, aber die Zahl der Jugendlichen hat stark abgenommen. Auch fiel 2008 die UKW-Frequenz weg. War der SAEK bei seiner Gründung 1997 rein auf Radio ausgerichtet, kam nun das Fernsehen dazu. Seit diesem Wandel vor knapp zehn Jahren geht der SAEK vor allem an die Schulen und Kindereinrichtungen, um dort Medienkompetenz und Techniken zum Herstellen von kleinen Hör- oder Videobeiträgen zu vermitteln. Mal für einen Tag oder zwei, mal für eine ganze Woche, bei Grundschülern oder in höheren Klassenstufen.

Moment mal, Grundschüler? „Ja natürlich“, sagt Olav Giewald. Konzepte erstellen, Sprechertexte schreiben, aufnehmen und am Computer zusammenschneiden: „Die Kinder lernen das ganz schnell.“ Erst kürzlich, beim Ferienangebot des SAEK im Hort City-Kids auf der Berliner Straße, hätten Viertklässler eigene Radiospots produziert. Radiowerbung sei beispielsweise ein gutes Thema bei Grundschülern. Die Kinder würden angeregt, sich kritisch mit Werbung auseinanderzusetzen, und stellten dann in Dreierteams kleine Werbespots her, ganz nach ihren Ideen. „Da werden dann selbst füllende Wunschbrotbüchsen, Hausaufgabenroboter und fehlerfrei schreibende Füller beworben“, erzählt Olav Giewald. Manchmal entstehen auch kleine Hörspiele in Grundschulklassen. „Bei größeren Schülern sind Videoproduktionen beliebt.“ Manchmal seien die Beiträge an Themen orientiert, die gerade in der Schule behandelt werden, manchmal aber seien die Schüler auch frei in ihrer Wahl. Besonders stolz ist Olav Giewald auf eine „Augmented Reality“-Produktion, was auf Deutsch „erweiterte Wirklichkeit“ bedeutet. Der SAEK hat so etwas mit einer neunten Klasse zum Thema Görlitzer Industriegeschichte entwickelt: Mit einer Smartphone-App kann man sechs verschiedene ehemalige Görlitzer Fabrikgebäude fotografieren, um dann auf dem Telefon durch Fotos und Zeitzeugen-Interviews mehr über deren Vergangenheit zu erfahren.

Mit solchen Projekten ist der SAEK in der gesamten Region zwischen Görlitz, Löbau, Zittau und Rietschen unterwegs, manchmal bis nach Weißwasser. Damit ist das dreiköpfige SAEK-Team, zu dem neben Olav Giewald die Medienpädagogin Franziska Könitzer und die Volontärin Nicole Cruschwitz zählen, gut ausgelastet. „Wir sind fast jeden Tag in Schulen zu Gast“, sagt Olav Giewald. Dieses Schuljahr sei bis auf wenige Zeiten in Januar, Februar und Mai bereits ausgebucht.

Aber nicht nur an junge Leute richten sich die Angebote des Sächsischen Ausbildungs- und Erprobungskanals. Es gibt Abendkurse für Erwachsene, etwa zu Videoschnitt, Sprachtraining oder Moderation. Und es gibt eine Seniorenredaktion, die eigene Radio- und Videobeiträge herstellt. Themen sind unter anderem die Görlitzer Stadthalle, die Sauberkeit in der Stadt, die Via Regia und vieles mehr.

Die Jugendredaktion beschäftigt sich mehr mit Themen, die ihresgleichen bewegen, genau wie es die jungen Radiomacher 1997 begonnen haben. Da geht es um das Leben in einer Patchworkfamilie, um die neuesten Filme, um Freizeitmöglichkeiten in Görlitz, um Schulstress, Zivilcourage und Liebe.

Bei der großen Party heute in Leipzig, zu der auch Olav Giewald fährt, feiert der gesamtsächsische SAEK sein Jubiläum. Die Görlitzer feiern im November noch einmal ihren 20. Geburtstag.

Youtube-Kanal: www.youtube.com/user/saekgoerlitz; Infos: www.saek-goerlitz.de

