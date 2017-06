Junge Frau wird vermisst Die 21-Jährige, die bei Görlitz wohnt, ist auf Medikamente angewiesen, die sie nicht bei sich hat.

Die 21-jährige Nathanja Kunze wird seit Montag vermisst. © Polizei

Uhsmannsdorf/Görlitz. Die Polizei in Görlitz hat sich am Freitag bei der Suche nach einer vermissten Frau an die Öffentlichkeit gewandt.

Demnach hat die gesuchte Nathanja Kunze am Montagabend das elterliche Wohnhaus in Uhsmannsdorf verlassen. Seitdem ist der Aufenthaltsort der jungen Frau unbekannt.

Die 21-Jährige sei aus gesundheitlichen Gründen auf die regelmäßige Einnahme von Medikamenten angewiesen, die sie nicht mit sich führt. Es sei daher nicht ausgeschlossen, dass ihre Gesundheit in akuter Gefahr ist, teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz mit.

Nathanja Kunze ist etwa 170 cm groß, von kräftiger Gestalt und hat dunkelbraunes, schulterlanges Haar. Sie ist mit einer kurzen blauen oder knielangen schwarzen Hose, einem schwarzen T-Shirt und blauen Turnschuhen bekleidet. Die Vermisste hat zudem mit einem blauen und einem olivfarbenen Rucksack das elterliche Wohnhaus verlassen.

Wer weiß, wo sich Nathanja Kunze aufhält oder die Frau in den zurückliegenden Tagen gesehen wurde, wird gebeten, die Polizei zu informieren. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier in Görlitz unter der Rufnummer 03581 6500 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen. (szo)

