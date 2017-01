Junge Frau wird bei Unfall schwer verletzt

Straßenglätte hat am Dienstagmorgen für einen Unfall nahe Rothenburg gesorgt. © Danilo Dittrich

Rothenburg. Ein Opel Corsa ist am Dienstagmorgen auf der Staatsstraße 127 in einen Lkw gerutscht. Ereignet hat sich der Unfall zwischen Nieder-Neundorf und Rothenburg auf Höhe der Winklermühle. Eine 27-Jährige hatte auf glatter Straße die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren, wie Sprecherin Martyna Fleischmann von der Polizeidirektion in Görlitz informierte.

Die junge Frau drehte sich mit ihrem Wagen und kollidierte dann mit einem entgegenkommenden Lkw. Der 53-jähriger Fahrer des Lastzuges konnte den Unfall nicht verhindern. Er blieb bei dem Zusammenstoß unverletzt, ebenso wie ein einjähriges Kind, das in dem Opel saß. Dessen 27-jährige Fahrerin hingegen musste schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Neben dem Rettungsdienst waren auch die Freiwilligen Feuerwehren aus Rothenburg, Lodenau, Uhsmannsdorf und Nieder-Neundorf ausgerückt, erklärte Martyna Fleischmann. Die Opelfahrerin musste durch die Kameraden der Wehren aus dem Auto befreit werden.

Bei dem Unfall ist ein Schaden in Höhe von rund 20 500 Euro an beiden Fahrzeugen entstanden. Die Staatsstraße 127 war nach dem Unfall, der sich gegen 8 Uhr ereignet hatte, über eine Stunde komplett für den Verkehr gesperrt. (szo)

