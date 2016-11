Junge Frau muss ins Gefängnis

Autodiebe in Görlitz unterwegs Görlitz. Zweimal Mazda, einmal Toyota: Das sind die Marken der Fahrzeuge, die Unbekannte in den vergangenen Tagen in Görlitz gestohlen haben. Ein neun Jahre alter Toyota Auris – Wert circa 10000 Euro – mit dem Kennzeichen HEF-IA 203 und ein zwei Jahre alten Mazda 3 – Wert rund 24300 Euro – mit dem Kennzeichen GR-DB 139 kamen auf der Elisabethstraße und dem Nordring in der Nacht von Donnerstag zu Freitag weg. Einen weiteren Mazda entwendeten Diebe in der Nacht zu Sonnabend von der Hohe Straße. Das braune Fahrzeug trägt das Kennzeichen GR-MS 3333 und hat einen Wert von etwa 21000 Euro. Die Soko Kfz hat die Ermittlungen zur Aufklärung der Tat aufgenommen und fahndet international nach den Autos.

Gestohlenes Fahrzeug nur abgeschleppt Görlitz. Groß ist die Aufregung gewesen, als der Besitzer eines Opels sein auf der Rauschwalder Straße abgestelltes Fahrzeug am frühen Freitagabend als gestohlen meldete. Die Beamten des Polizeireviers konnten aber schnell Entwarnung geben. Ein Unternehmen hat den Astra im Auftrag der Stadt abgeschleppt.

Toasterdefekt führt zu Großeinsatz Ebersdorf. In den frühen Morgenstunden am Sonnabend sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zu einem Küchenbrand nach Ebersdorf in die Straße Neudörfel geeilt. Nachdem der angebrachte Rauchmelder die 79-jährige Frau und ihren 76-jährigen Mann aus dem Schlaf riss, stand die Küche bereits erheblich unter Rauch. Während die Frau über Notruf die Polizei verständigte, begann der Ehemann den lokal auftretenden Küchenbrand zu löschen. Noch vor Eintreffen der Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Ebersdorf konnte er den Brand löschen. Aufgrund des Qualms erlitten beide Bewohner eine Rauchgasintoxikation und mussten mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden. Das Feuer ist wegen eines technischen Defekts eines Toasters ausgebrochen. Der durch den Ruß entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die ebenfalls eingesetzten Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Löbau konnten den Einsatz bereits auf der Anfahrt abbrechen, da das Feuer vollständig gelöscht und keine weiteren Gefahren mehr zu erwarten waren.

Unbekannte stehlen VW Bischdorf. Unbekannte Autodiebe haben in der Nacht von Donnerstag zu Freitag auf der Unteren Dorfstraße in Bischdorf einen 16 Jahre alten VW mit dem Kennzeichen GR-HA 537 gestohlen. Der Wert des Fahrzeuges wird mit etwa 500 Euro angegeben. Die Soko Kfz ermittelt.

Diebe entwenden Großraumvan Oybin. Ein Volkswagen war in der Nacht von Donnerstag zu Freitag auf der Friedrich-Engels-Straße in Oybin das Objekt der Begierde von Dieben. Der weiße Großraumvan mit dem Kennzeichen ZI-OY 50 hat einen geschätzten Wert von etwa 12000 Euro. Im Fahrzeug befand sich noch ein Mobiltelefon. Nach dem T5 wird international gefahndet, die Beamten der Soko Kfz haben die Ermittlungen zur Aufklärung der Tat aufgenommen.

Mit 2,54 Promille gegen Streifenwagen Neugersdorf. Ein nicht alltäglicher Unfall hat sich am Freitagnachmittag in Neugersdorf ereignet. Der 54-jährige Fahrer eines Mitsubishis war auf der Uhlandstraße in Richtung Dr.-Robert-Koch-Str. unterwegs. An der Einmündung bog er nach rechts auf die Dr.-Robert-Koch-Str. ab. Dort stieß der Fahrer gegen einen stehenden Streifenwagen der Polizei. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest lieferte einen möglichen Grund für das Fehlverhalten. Das Gerät zeigte einen Wert von 2,54 Promille. Den Mann aus Deutschland erwartet nun ein Strafverfahren. Seinen Führerschein ist er vorläufig los.

Wände werden beschmiert Görlitz. Unbekannte Schmierfinken haben am Sonnabendmorgen die Fassaden von sieben Häusern auf der Hartmann- und Hospitalstraße in Görlitz mit einfachen Strichen in blauer Farbe verunstaltet. Auch ein Verkehrszeichen und ein Verteilerkasten zogen sie in Mitleidenschaft. Der Schaden ist bislang noch nicht bezifferbar.

Unbekannte stehlen Elektro-Herd bei Umzug Görlitz. Dreiste Diebe haben einen Moment der Unaufmerksamkeit genutzt und am Sonnabendnachmittag einen E-Herd am Brautwiesentunnel in Görlitz gestohlen. Das Gerät wurde nur kurz während eines Umzuges im Haus abgestellt. Der angegebene Wert beträgt etwa 60 Euro.

Mit 1,6 Promille unterwegs Görlitz. Den richtigen Riecher haben Beamte des Polizeireviers Görlitz am späten Sonnabendabend gehabt. Sie kontrollierten einen 34-Jährigen, der mit seinem Audi auf der Lausitzer Straße unterwegs war. Da der junge Mann aus Deutschland nach Alkohol roch, war ein Test unvermeidlich. Dieser brachte einen Wert von 1,6 Promille. Gegen den Audi-Fahrer haben die Beamten ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Den Führerschein zogen sie gleich vor Ort ein.

Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht Görlitz. Lediglich zum Einkaufen wollte eine 47-Jährige und hat ihren blauen VW Up am Sonnabend gegen 18 Uhr auf dem Parkplatz des Marktkaufs abgestellt, erste Reihe und zweite Stellfläche unter dem Parkdeck. Als sie nach etwa einer Stunde zurückkam, war das Auto vorn links beschädigt und vom Verursacher weit und breit nichts zu sehen. Er hinterließ auch keine Nachricht. Die Polizei bittet nun um Hinweise. Wer Angaben zum Unfallhergang oder beteiligten Personen machen kann, sollen sich unter 03581650224 im Polizeirevier Görlitz oder bei jeder anderen Dienststelle melden.

Unbekannte entwenden „Schwalbe“ und S51 Wittgendorf. Unbekannte haben sich in der Nacht von Freitag zu Sonnabend gewaltsam Zutritt zu einem Schuppen auf der Hauptstraße in Wittgendorf verschafft und nahmen daraus eine gelbe Schwalbe und eine grüne S 51 im Wert von jeweils etwa 1000 Euro mit. Die Fahrzeuge waren nicht zugelassen.

Männer stehlen Panzerschrank Jonsdorf. Zwei unbekannte Männer haben die Abwesenheit der Angestellten einer Kureinrichtung an der Hainstraße in Jonsdorf ausgenutzt und einen mobilen Panzerschrank mitgehen lassen. Der Safe war hinter dem Tresen abgestellt. Bewohner beobachteten das Geschehen und informierten die Polizei. Die sofort eingeleitete Suche nach den Tätern verlief erfolglos. In dem Tresor befand sich neben rund 3675 Euro Bargeld auch eine Schlüssel- und eine Bankkarte.