Junge Frau in Löbau gerettet

Symbolbild. © ZB

Löbau. Am Mittwochmorgen, gegen 6.35 Uhr, haben herzugeeilte Helfer in Löbau eine junge Frau retten können, die sich offenbar das Leben nehmen wollte. Das meldete ein Sprecher der Polizeidirektion in Görlitz.

Sie konnte durch den gemeinsamen Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei von dem Vorhaben abgebracht werden, von der Brücke der Jugend an der Äußeren Zittauer Straße zu springen. Anschließend begab sie sich nach Polizeiangaben in medizinische Behandlung. (szo)

zur Startseite