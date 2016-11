Junge Frau bei Unfall schwer verletzt

Einbruch in Einfamilienhaus

Radebeul. Mittwoch brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Radebeul ein. Die Täter hebelten eine Terrassentür auf und durchsuchten die Räume. In der Folge stahlen sie verschiedene Schmuckstücke im Gesamtwert von etwa 900 Euro. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 50 Euro.