Junge Frau angegriffen

Randalierer erwischt Bautzen. Am Donnerstagabend wurde ein Mann in Bautzen dabei beobachtet, wie er in der Otto-Nagel-Straße gegen vier parkende Autos trat. Ein Zeuge alarmierte über Notruf die Polizei. Eine Streife stellte den 30-jährigen Randalierer – ein Deutscher – in der Nähe des Tatortes. An den betroffenen VW, Suzuki, Skoda und Fiat war Schaden von insgesamt rund 1600 Euro entstanden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Reifen abgebaut Bautzen. Sämtliche Räder hat ein Mitsubishi Pajero in der Nacht zum Donnerstag in Bautzen eingebüßt. Der Geländewagen stand auf einem Firmengelände an der Kleine Baschützer Straße. Kriminelle demontierten die Kompletträder und entkamen mitsamt der Beute im Wert von rund 5000 Euro. An dem Auto entstand außerdem Schaden von etwa 2000 Euro.

Fehlalarm bewusst ausgelöst Elstra. Ein 75-Jähriger aus dem Ortsteil Gödlau hat am Donnerstagabend bewusst einen Fehlalarm ausgelöst. Der Bewohner eines Hauses an der Dorfstraße wählte 19.45 Uhr den Notruf der Feuerwehr und teilte mit, dass sein Hof brennen würde. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei eilten mit Mann und Maus zum angegeben Ort – um dort festzustellen, dass sich der Senior das Ganze nur ausgedacht hatte. Warum, ist derzeit nicht bekannt. Die Kriminalpolizei zum Vorwurf des Notrufmissbrauchs. Dabei werden auch die entstandenen Kosten für den grundlosen und absichtlich herbeigeführten Rettungseinsatz in das Strafverfahren eingehen, so die Polizei.

Tempo kontrolliert Bautzen. Bei einer Geschwindigkeitskontrolle am Donnerstag auf der B 156 am Bautzener Stausee hat die Polizei 37 Raser erwischt. Schnellste war die Fahrerin eines Skoda mit NOL-Kennzeichen, die mit 103 km/h geblitzt wurde. Erlaubt ist hier nur Tempo 70. Der Frau drohen nun ein Bußgeld in Höhe von 120 Euro und ein Punkt in der Flensburger Kartei. Insgesamt durchfuhren zwischen 14.15 und 19.15 Uhr genau 2049 Fahrzeuge die Messstelle, die in Höhe des Parkplatzes aufgebaut war.

Bremsen defekt Salzenforst. Dieser Sattelzug war eine rollende Gefahr: Polizisten kontrollierten am Donnerstagnachmittag auf der Autobahn A 4 an der Rastanlage Oberlausitz-Süd einen in Polen zugelassenen Sattelzug. Seine Bremsen funktionierten nur eingeschränkt; eine Bremsscheibe an der zweiten Achse des Aufliegers wies zudem erhebliche Metallabtragungen auf. Ein Sachverständiger bestätigte die Verkehrsunsicherheit des Gespanns. Die Beamten untersagten dem Fahrer (24) deshalb die Weiterfahrt, bis die Mängel abgestellt sind. Fahrer und Halter sehen nun einer entsprechenden Bußgeldanzeige entgegen.