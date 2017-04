Junge Franzosen besuchen Oberlausitz

Die Jonsdorfer „Gondelfahrt“ © thomas eichler

Zum neunten Mal werden Gastronomie- und Hotellehrlinge der französischen Hotelfachschule Cefppa bei Straßburg die Oberlausitz besuchen und hier ein Kurzpraktikum in Hotels und Restaurants absolvieren. Organisiert wird das sogenannte Maestral-Projekt von der Industrie- und Handelskammer (IHK) Dresden. 20 junge Franzosen werden in 15 Einrichtungen untergebracht und schauen dort nicht nur den Köchen, Restaurantleitern und Hoteliers über die Schultern, sondern packen auch selbst mit an.

Aus der Region Zittau-Löbau beteiligen sich zehn Hotels und Restaurants, darunter fünf aus dem Zittauer Gebirge. Alle Einrichtungen aus den Gebirgsorten wie das Hotel „Zum Lindengarten“, die Jonsdorfer „Gondelfahrt“, das „Alte Kurhaus Lückendorf“ und die „Sonnebergbaude“ in Waltersdorf haben bereits in den vergangenen Jahren Schüler der Cefppa aufgenommen. Das gilt auch für andere Häuser wie den „Eulkretscham“ in Großhennersdorf und den „Dresdner Hof“ in Zittau, die ebenfalls in diesem Jahr wieder mitmachen. Die jungen Franzosen reisen am Mittwoch an und werden bis zum 4. Mai bleiben.

Mitte März waren im Gegenzug bereits deutsche Gastronomielehrlinge ins Elsass gefahren, um dort von den Franzosen zu lernen. (SZ/jl)

