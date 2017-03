Junge Forscher aus Schirgiswalde erfolgreich

Zwei junge Forscher: Alexander Benedix und Nándor Szuppáncsics. © PR/Lutz Weidler

Zwei Schüler der Freien Christlichen Schule Schirgiswalde gehören zu den insgesamt 13 Kindern und Jugendlichen, die die Region Dresden-Ostsachen beim Landeswettbewerb von „Jugend forscht – Schüler experimentieren“ vertreten. Darüber informiert Romy Matthes von der Agentur Heimrich & Hannot aus Leipzig.

Nándor Szuppáncsics und Alexander Benedix haben Untersuchungen zum Flugverhalten des Pfeils eines speziellen Sportschützen-Bogens – des Compound-Bogens – angestellt. Damit konnten sich die beiden Zwölfjährigen beim Regionalwettbewerb, der am vergangenen Freitag in Dresden stattfand, in der Juniorensparte „Schüler experimentieren“ gegen eine harte Konkurrenz durchsetzen. Nándor Szuppáncsics und Alexander Benedix sind unter den Siegern die einzigen, die an einer kleinen Schule lernen. Die meisten kommen vom Landesgymnasium St. Afra zu Meißen.

Insgesamt 51 Schüler präsentierten dort 38 Projekte. Die Arbeiten wurden von einer Fachjury aus Wissenschaft und Wirtschaft bewertet. Elf Projekte qualifizierten sich für den Landeswettbewerb Sachsen, der Anfang April im Hygiene-Museum in Dresden stattfindet. (SZ/ks)

