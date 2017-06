Junge Flüchtlinge ziehen nicht ins Spreehotel Die Zukunft der Asylunterkunft am Bautzener Stausee ist weiter ungeklärt. Der Kreis prüft jetzt aber eine andere Lösung.

Die Zukunft der Asylunterkunft im Bautzener Spreehotel ist weiter ungeklärt © Uwe Soeder

Die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge werden nicht aus ihrem Heim an der Dresdener Straße in das Spreehotel am Bautzener Stausee umziehen. Die Entscheidung wurde am Dienstagabend bei einem Treffen von Landrat Michael Harig und seinem 1. Beigeordneten, Udo Witschas, mit Spreehotel-Betreiber Peter Rausch und Bautzens Oberbürgermeister Alexander Ahrens einvernehmlich getroffen. Das teilte am Abend Landratsamtssprecher Gernot Schweitzer mit. Die Aussichten für einen notwendigen zeitnahen Umzug seien nach einem Vor-Ort-Termin mit dem Landesjugendamt als nicht erfolgsversprechend bewertet worden, heißt es zur Begründung.

Allerdings ist von einer Schließung des Spreehotels damit noch nicht die Rede. Es gebe weitere konzeptionelle Überlegungen für einen Fortbestand des Hauses, bestätigte Schweitzer. Im Gespräch ist jetzt eine Art Übergangswohnheim und ein Integrationszentrum für anerkannte Asylbewerber. Die werden nach ihrer Anerkennung zu Hartz-IV-Empfängern und müssen sich eine adäquate und bezahlbare Wohnung suchen, die für sie in Bautzen aber nur sehr schwer zu finden ist.

In der Stadt wird deshalb befürchtet, dass anerkannte Asylbewerber, die hier bleiben, zu Obdachlosen werden könnten. Eine Wohnheim-Lösung könnte das verhindern und zugleich die dringend notwendige Integration der anerkannten Asylbewerber erleichtern, so die neuen Überlegungen. Da es für eine solche Lösung bisher aber offenbar keine rechtlichen Möglichkeiten gibt, soll nun zeitnah ein Gespräch mit der sächsischen Integrationsministerin Petra Köpping erfolgen.

Weil der Landkreis derzeit nur noch die Hälfte der insgesamt 2 500 vorgehaltenen Plätze für Asylsuchende braucht, werden alle befristeten Verträge mit Betreibern nicht mehr verlängert. Der Vertrag mit dem Spreehotel endet am 15. Juli. Eine Verlängerung bis zum Jahresende würde 300 000 Euro kosten. (SZ/ju)

