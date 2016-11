Junge findet Riesenpilz im Wald Im Diehsaer Oberwald hat ein Junge aus Jänkendorf einen sehr großen Steinpilz gefunden. Der hat kaum in den Korb gepasst.

Mit 810 Gramm und einen Pilzkappendurchmesser von 26 Zentimetern ist das ein Riesenpilz, den Franz Josef aus Jänkendorf Ende Oktober gefunden und für die Kamera stolz in die Höhe hält. © Bernhard Donke

Jänkendorf. Der kleine Franz Josef Coßmann hat ein großes Sammlerglück. Als er Ende Oktober mit Mutter Antje und Oma Ingrid Nagel aus Jänkendorf in den Diehsaer Oberwald mit Korb und Taschenmesser zum Pilzsesammeln ging, machte er den größten Fund. Sein Steinpilz passte kaum in den Korb der Mutter.

Zu Hause in Jänkendorf begutachtete die Familie ihren Fund. So brachte er 810 Gramm auf die Waage und besaß einen Pilzkappendurchmesser von 26 Zentimeter. Oma Ingrid säuberte den Pilz, würzte ihn und ließ ihn braten. So zubereitet ergab er dann auch fast eine ganze Abendbrotmahlzeit für die Familie. Der Rest des Sammelgutes – wie Maronen und Birkenpilze – wurde ebenfalls gesäubert und zum Trocknen aufgearbeitet. Damit haltbar gemacht reicht er noch für spätere Pilzmahlzeiten oder als Zugaben zum Abwürzen für verschiedene Bratengerichte.

Dabei begann die Pilzsaison dieses Jahr aufgrund der anhaltenden Trockenheit im August und zu Beginn des Septembers sehr verhalten. Nach den vielen Niederschlägen im Oktober aber wuchsen die Pilze in den heimischen Wäldern. So lohnte sich wieder der Gang zum Einsammeln. (bd)

