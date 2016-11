Junge fährt mit gestohlenem Rad

Unter Drogeneinfluss gefahren Kodersdorf. Eine Streife des Zolls hat in der Nacht zu Montag auf der A4 einen Citroen und dessen Fahrer in Höhe der Anschlussstelle Kodersdorf kontrolliert. Bei der Überprüfung des 20-Jährigen stellten die Beamten fest, dass der Mann offenbar unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf den Konsum von Amphetaminen. Die Beamten übergaben den jungen Mann an eine Streife des Autobahnpolizeireviers. Die Verkehrspolizisten untersagten dem Mann die Weiterfahrt, begleiteten ihn zur Blutentnahme und fertigten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Auf den Betroffenen wird ein Bußgeld von mindestens 500 Euro, ein Monat Fahrverbot und zwei Punkte im Zentralregister zukommen. Die Bußgeldstelle der Landesdirektion wird sich damit befassen.

Gesperrte Fahrbahn genutzt Kodersdorf/Nieder Seifersdorf. Eine Streife des Verkehrsüberwachungsdienstes hat am Sonnabendmorgen auf der A4 insgesamt acht Fahrzeuge am Autobahntunnel Königshainer Berge ertappt. Die Fahrer nutzten trotz eindeutiger Beschilderung – ein rotes X über der betreffenden Spur – eine gesperrte Fahrbahn in der Röhre. Die Beamten fertigten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Die Fahrer erwarten nun ein Bußgeld von 90 Euro und ein Punkt im Bundeszentralregister.

Unfall durch blendende Morgensonne Kodersdorf. Ein Unfall ist am Montagmorgen auf der B115 an der Zufahrt zur A4 bei Kodersdorf geschehen. Beim Abbiegen in die Autobahnauffahrt kollidierte ein VW Transporter mit einem entgegenkommenden Mazda. Der 22-jährige Bulli-Fahrer hat seinen Angaben die tiefstehende Morgensonne geblendet. Er und sein 43-jähriger Beifahrer verletzten sich schwer. Der 47-jährige Lenker des Mazda kam mit dem Schrecken davon. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen bezifferte sich insgesamt auf rund 10000 Euro.

Uneinsichtiger Volvo-Fahrer Görlitz. Streifen des örtlichen Polizeireviers haben Sonntagmittag auf der Elisabethstraße und Promenadenstraße in Görlitz den Verkehr kontrolliert. Die Beamten stoppten 15 Fahrzeuge, da sich deren Fahrer beispielsweise nicht angeschnallt hatten. Darunter befand sich auch ein 38-jähriger Volvo-Fahrer. Der Mann war nicht nur unangeschnallt gefahren, sondern führte auch seinen Führerschein und die Zulassungsbescheinigung des Autos nicht mit. Da er die Verstöße offenbar nicht einsehen wollte, wird sich die Bußgeldstelle des Landkreises mit dem Fall befassen. In den übrigen Fällen erhoben die Beamten vor Ort ein Verwarngeld.

Unbekannte stehlen Roller Niesky. In Niesky haben Diebe zwischen Sonnabendmorgen und Sonntagabend auf einem Hof am Zinzendorfplatz einen blauen Motorroller der Marke GMX gestohlen. Das Kleinkraftrad war auf das grüne Versicherungskennzeichen 659 HOZ angemeldet. Der Zeitwert beziffert sich auf rund 600 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, nach dem Roller wird gefahndet.

Diebe plündern Gartenlauben Zittau. Unbekannte haben am vergangenen Wochenende in Zittau drei Gartenlauben an der Feldstraße aufgebrochen. Die Täter durchwühlten die Räume und entwendeten mehrere elektronische Geräte. Den Stehlschaden bezifferten die Eigentümer auf insgesamt etwa 500 Euro. An den Gebäuden entstand Sachschaden in Höhe von circa 1800 Euro.