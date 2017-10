Junge Engagierte werden ausgezeichnet Mit einer Gala in Bad Gottleuba soll die Arbeit der Helfer gewürdigt werden.

Zum Tag des internationalen Ehrenamts am 5. Dezember will der Jugendring Sächsische Schweiz-Osterzgebirge junge Menschen für ihre gemeinnützigen Aktivitäten auszeichnen. Dafür nimmt der Verein Vorschläge entgegen. Es kann jede Person unter 27 empfohlen werden, die sich in einem Jugendklub, Verein oder in einer Initiative engagiert. Anfang Dezember werden die jungen Leute bei einer Gala in Bad Gottleuba gewürdigt. Die Preisträger erhalten einen leuchtenden Ehrenamtspokal. „Doch der eigentliche Preis für die jungen Leute ist das festliche Abendprogramm“, sagt die Sozialarbeiterin Peggy Pöhland vom Jugendring. „Es ist einfach schön, jungen Leuten Danke zu sagen. Sei es dem Mädchen, das sich um ihre Nachbarin kümmert, oder dem besonders engagierten Klassensprecher.“ (luz)

Vorschläge bitte an info@jugend-ring.de; weitere Informationen unter www.jugend-ring.de

