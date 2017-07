Junge Detektive Zwei Geschwister aus Sebnitz passten auf, als es krachte – und halfen der Polizei, einen Fall zu lösen.

Die Dienstmützen stehen ihnen gut: Francine und Mathieu lieferten den entscheidenden Hinweis. Das Polizeirevier Sebnitz bedankte sich mit einem Geschenk. Danach zeigte Oberkommissar Jörg Suchant den beiden einen Streifenwagen von innen. © SZ/Dirk Schulze

Es passierte am Mittwoch vor Himmelfahrt, kurz vor drei Uhr nachmittags. Eine Frau hatte ihr Auto auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes in Sebnitz abgestellt. Als sie vom Einkaufen zurück kam, entdeckte sie eine ordentliche Schramme am Heck des blauen Golfs. Ein anderes Auto musste kurz zuvor hineingefahren sein. Es war aber niemand mehr da. Auf dem Schaden, immerhin gut 1 300 Euro, wäre die Frau wohl sitzengeblieben.

Die Polizei startete wenige Tage später einen Zeugenaufruf, auf den auch ein Hinweis einging. Doch der brachte die Ermittler nicht wirklich weiter. Ganz im Gegensatz zu einem Sebnitzer Geschwisterpaar. Die 14-jährige Francine Ober und ihr jüngerer Bruder Mathieu waren an jenem Nachmittag auch einkaufen und unterhielten sich gerade auf dem Parkplatz. Sie beobachteten, wie das unbekannte Auto gegen den Golf stieß und danach einfach wegfuhr. Der neunjährige Mathieu reagierte geistesgegenwärtig und versuchte, sich schnell das Nummernschild des wegfahrenden Wagens zu merken. Stift und Zettel hatte er nicht zur Hand. Also schrieb er die Buchstaben- und Zahlenkombination kurzerhand in den Blütenstaub, der sich auf dem Fensterbrett des Supermarkts abgelagert hatte. Das war der entscheidende Hinweis, der die Polizei schließlich zu dem Unfallfahrer führte. Dank des von Mathieu notierten Kennzeichens konnten die Beamten den Halter des Autos identifizieren.

Ein solcher Parkplatzrempler ist keine Bagatelle. Wer beim Ausparken aneckt und dann einfach abhaut, begeht Fahrerflucht. „Das ist eine Straftat“, erklärt Steffen Ettrich, der Leiter des Polizeireviers Sebnitz. Die Beamten haben tagtäglich damit zu tun. „Leider scheint es mittlerweile beinahe gesellschaftsfähig geworden zu sein“, sagt der Sebnitzer Polizeichef. Wie der vorliegende Fall juristisch bewertet wird, ist nicht Sache der Polizei, das muss der Staatsanwalt entscheiden. Die drei Zentimeter dicke Akte ist bereits weitergereicht.

„Ohne die beiden Kinder wäre diese Unfallflucht definitiv nicht aufzuklären gewesen“, sagt Revierleiter Ettrich. Deshalb wollten sich die Beamten bei ihren Helfern bedanken. Francine und Mathieu erhielten jeweils einen Einkaufgutschein im Wert von je 25 Euro. Von der Stadt Sebnitz gab es noch eine Familientageskarte fürs Kräutervitalbad obendrauf. Das Spannendste war jedoch der Besuch auf dem Revier am Montagvormittag. Hauptkommissar Haiko Langmann führte die Geschwister einmal durch das Polizeigebäude auf der Finkenbergstraße. Dabei bekamen sie Dinge zu sehen, die sonst verborgen bleiben, wie den Waffenschrank mit den Dienstpistolen oder die vergitterten Zellen im Keller.

Zum Abschluss durften sie noch in einem Streifenwagen Platz nehmen und eine Runde mitfahren. Revierleiter Steffen Ettrich lud die beiden ein, sich später einmal bei der Polizei zu bewerben. Mathieu, der bald in die vierte Klasse kommt, hat zwar noch etwas Zeit bis zur Berufswahl. Polizist zu werden, das kann er sich aber sehr gut vorstellen.

