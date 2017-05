Der SZ-Gerichtsreport Junge Dealer kommen mit einem blauen Auge davon Zwei Angeklagte handelten lange mit Marihuana. Sie sind nun froh, dass für sie das Jugendstrafrecht angewendet wurde.

Wenn der „Schwerpunkt“ auch einer längeren Tatserie zu einer Zeit stattfand, in der der oder die Täter noch nach Jugendstrafrecht zu ahnden sind, dann kann das auch für die gesamten Taten gelten – selbst wenn die Täter älter als 21 sind. Diese Frage stand im Mittelpunkt der Plädoyers gegen zwei Kumpels – der eine 22, der andere 19 Jahre alt – am Amtsgericht Dresden. Der Ältere soll 14 Monate lang bis Oktober 2015 alle zwei Wochen 300 Gramm Marihuana im Alaunpark von einem „Martin“ gekauft haben, um den Stoff dann selbst zu Geld zu machen. Das allein sind neun Kilo. Ab November 2015 hat er mit seinem Kumpel wöchentlich 500 Gramm von einem anderen Dealer aus Leipzig beschafft – bis zur Verhaftung im November 2016. Das sind nochmals 14 Kilo. Darüber hinaus haben beide 1,4 Kilo Marihuana in Tschechien besorgt und eingeführt. Während bei dem Jüngeren Pfefferspray gefunden wurde und er sich daher auch wegen bewaffneten Handels verantworten musste, hat der ältere auch noch 350 Ecstasy-Tabletten vertrieben. „Wir waren gut in dem, was wir gemacht haben“, sagte der jüngere der beiden Männer.

Sie hatten alle Vorwürfe gestanden und früh gegen andere Drogendealer ausgesagt, was das Gericht neben ihrem Alter positiv wertete. Ursprünglich standen sie im Verdacht, etwa 80 Kilo umgesetzt zu haben, was ihnen nicht nachzuweisen war.

Die Staatsanwältin forderte für den jüngeren eine Jugendstrafe von zwei Jahren auf Bewährung, der Ältere sei jedoch als Erwachsener zu dreieinhalb Jahren Haft zu verurteilen. Das Jugendschöffengericht folgte jedoch den Verteidigern Ulf Israel, Martin Wissmann und Achim Schmidtke, die gut begründet hatten, dass für beide Angeklagte noch das Jugendstrafrecht gelten müsse. Die Männer erhielten Jugendstrafen von 24 beziehungsweise 21 Monaten auf Bewährung und Arbeitsstunden. Sie waren darüber sichtlich erleichtert.

