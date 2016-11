Gerätturnen Junge Damen glänzen beim Weihnachtspokal Mit Bravour zeigten die vier Starterinnen ihr Können und turnten sich allesamt unter die besten 6 .

Traditionell am letzten Wochenende im November machten sich die Kürmädchen vom TV „Frisch Auf“ Meißen am Samstagnachmittag auf den Weg nach Possendorf, um am dortigen 47. Weihnachtspokalturnen teilzunehmen. Während andere gemütlich am Kaffeetisch sitzen, heißt es für die jungen Damen, Top- Leistungen an allen vier Geräten (Sprungtisch, Stufenbarren, Schwebebalken und Boden) zu erbringen, denn nur so ist eine vordere Platzierung bei diesem Pokalturnen möglich.

Mit Bravour zeigten die vier Starterinnen ihr Können und turnten sich allesamt unter die besten 6 . „Küken“ Carolin Dietze (14 Jahre) sicherte sich in der Leistungsklasse 4 die Bronzemedaille. In der höheren Leistungsklasse 3 siegte Marie Rahn (16) und entführte einen der begehrten Pokale aus Glas in ihre Heimatstadt Meißen. In derselben Leistungsklasse wurde Annika Belikat als Vierte und Martina Günther als Sechste geehrt.

Der einzige mitgereiste Mann aus dem Elbland, Johannes Gebauer, war mit seinem 9. Platz nicht so zufrieden, unterstütze die jungen Damen aber mit seinem Kampfrichtereinsatz. (tvfa)

