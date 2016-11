Junge bleibt verschwunden Ein einjähriges Kind aus dem thüringischen Bad Salzungen bleibt verschwunden. Noch wissen die Ermittler nicht genau, was passierte. Die Mutter des Jungen ist bis auf weiteres in der Psychiatrie.

Polizisten suchten am Dienstag nach dem vermissten einjährigen Jungen nahe der Werra bei Bad Salzungen. © dpa

Nach dem Verschwinden eines einjährigen Jungen im thüringischen Bad Salzungen prüft die Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl gegen die Mutter. Eine Entscheidung könne aber derzeit noch nicht getroffen werden, sagte am Mittwoch der Sprecher der Staatsanwaltschaft Meiningen, Jochen Grundler. „Es liegen noch nicht alle relevanten Ermittlungsergebnisse vor.“

Die großangelegte Suche nach dem Jungen in der Werra wurde vorerst eingestellt. Seit Montagnachmittag hatten sich daran rund 80 Einsatzkräfte und Taucher beteiligt.

Ein Richter hatte nach dem Verschwinden des Jungen angeordnet, die 35 Jahre alte Mutter für mehrere Wochen in eine psychiatrische Klinik einzuweisen. Zuvor war sie vorläufig festgenommen worden. Die Ermittler schließen ein Tötungsdelikt nicht aus.

Am Mittwoch wurde der Uferbereich der Werra im wenige Kilometer von Bad Salzungen entfernten Tiefenort nochmals abgesucht. Dort soll in den nächsten Tagen Schwemmgut an einem Wehr gesammelt werden, um es nach möglichen Hinweisen zur Aufklärung des Falls zu untersuchen.

Die Staatsanwaltschaft prüfe die bisher vorliegenden Ermittlungsergebnisse ergebnisoffen, sagte Behördensprecher Grundler. Zu Details wollte er sich aus ermittlungstaktischen Gründen nicht äußern. „Der Tathergang muss rekonstruiert werden.“ Es soll keine direkten Zeugen geben, die gesehen haben, was mit dem Kind geschah.

Beim Vater des Kindes gibt es den Angaben nach bislang keine Hinweise darauf, dass er etwas mit dem Verschwinden des Kindes zu tun hat. (dpa)

zur Startseite