Junge bei Sturz auf Tram-Gleise verletzt Ein Elfjähriger ist in Görlitz-Königshufen von einem anderen Jungen geschubst worden und hat sich leicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Symbolbild © dpa

Görlitz. Ein unbekannter Junge hat einen Elfjährigen in Königshufen auf die Gleise der Straßenbahn gestoßen. Wie eine Sprecherin der Polizeidirektion Görlitz mitteilt, zog sich der Elfjährige bei dem Sturz am Montag, gegen 13.40 Uhr, an der Haltestelle Königshufen-Mitte leichte Prellungen zu. Zur Personenbeschreibung des anderen Jungen ist lediglich bekannt, dass es sich um einen 13- bis 14-Jährigen handeln soll.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Verdacht der Körperverletzung aufgenommen und sucht Zeugen der Tat. Wer den Vorfall gesehen hat oder Angaben zu dem unbekannten Jungen machen kann, wird gebeten, sich an die Polizei zu wenden. Sachdienliche Hinweise nehmen das Polizeirevier Görlitz auch telefonisch unter 03581 6500 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen. (szo)

