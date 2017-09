Jung will Wahl anfechten Weißwassers Wahlausschuss hat das Ergebnis der OB-Wahl vom Wochenende bestätigt. Dennoch muss die Wahl unter Umständen wiederholt werden.

Das ist eine Bombe: Rico Jung hat am Dienstagnachmittag bekannt gegeben, er werde die Oberbürgermeisterwahl vom Wochenende anfechten. Gründe wollte er nicht nennen. Auf SZ-Nachfrage sagte er, er habe einen gewichtigen Grund für diesen Schritt. Darüber hinaus habe er einige Hinweise von Bürgern erhalten.

Jung war als Herausforderer dem aktuellen Amtsinhaber Torsten Pötzsch knapp unterlegen. Am Ende betrug der Unterschied nur 233 Stimmen. Das vorläufige Ergebnis wurde gestern vom Gemeindewahlausschuss bestätigt. Danach kommt Rico Jung auf 4 661 Stimmen, für Torsten Pötzsch votierten 4 894 Weißwasseraner.

Dieses Ergebnis soll am Donnerstag im Amtsblatt veröffentlicht werden. Danach ist eine Woche Zeit, um eventuelle Widersprüche zu formulieren. Bürger brauchen dazu nicht nur einen triftigen Grund, sondern auch Unterstützer. Mindestens ein Prozent der Wahlberechtigten, im Falle Weißwassers also mindestens 142 Bürger, müssten den Widerspruch unterzeichnen. Das sei bei ihm als Kandidaten nicht erforderlich, so Jung gegenüber der SZ.

Er will nun bis spätestens Mittwoch nächster Woche seinen Protest einreichen. Dann entscheidet die Kommunalaufsicht des Landkreises, ob der Widerspruch zugelassen wird. Ist das der Fall, werden Neuwahlen anberaumt. Die Weißwasseraner Verwaltung hat dafür im Vorfeld der Wahlen bereits den 22. Oktober festgelegt.

Torsten Pötzsch wollte sich zu der Ankündigung von Rico Jung gestern nicht äußern. (SZ/sdt)

