Jung kandidiert als Oberbürgermeister Weißwassers Kämmerer tritt im September gegen seinen Chef an – beide wollen einen fairen Wettbewerb.

Rico Jung ist derzeit Kämmerer von Weißwasser. © Joachim Rehle

Weißwasser. Rico Jung will Oberbürgermeister von Weißwasser werden. Das hat Jung, der aktuell in der Stadtverwaltung als Kämmerer arbeitet, nun offiziell bekannt gegeben. Nach einem längeren Prozess und vielen Gesprächen habe er die Entscheidung getroffen, bei der diesjährigen Wahl des Oberbürgermeisters seinen Hut in den Ring zu werfen, teilt er am Dienstagabend mit.

Für eine bestimmte Partei oder Wählervereinigung lässt sich Rico Jung dabei nicht aufstellen. „Ich werde als freier Kandidat antreten“, sagt er. Seinen jetzigen Chef und aktuellen Oberbürgermeister Torsten Pötzsch habe er bereits in der vorigen Woche über seine Entscheidung informiert. „Wir waren uns einig, den Wahlkampf als sportlichen Wettbewerb anzusehen und mit fairen Mitteln zu führen“, so Rico Jung. Der Kämmerer ist bisher der einzige Gegenkandidat von Torsten Pötzsch, der sich zur Wiederwahl stellt.

Die Weißwasseraner wählen am 24. September ihr Stadtoberhaupt. Am gleichen Tag findet auch die Bundestagswahl statt. Mit dem einheitlichen Termin sollen Kosten gespart und eine höhere Wahlbeteiligung erreicht werden. Bis zum 27. Tag vor der Wahl haben mögliche andere Bewerber für das Amt noch Zeit, ihre Kandidatur offiziell einzureichen.

