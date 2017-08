Julius geht wieder in die Schule Der chronisch kranke Junge darf mit einem Begleiter der Lebenshilfe Meißen e.V. am Unterricht teilnehmen.

Julius Krönert ist endlich dort, wo er hinwollte: in die Grundschule Kalkreuth. Mit einem von der Lebenshilfe Meißen e. V. vertraglich gebundenen Begleiter besucht der chronisch kranke Junge seit Schuljahresbeginn den Unterricht. © Kristin Richter

Isa Krönert steht die Erleichterung im Gesicht geschrieben. Seit Montag gehen ihre Zwillingssöhne Carl und Julius wieder in die Grundschule Kalkreuth. „Besonders Julius konnte es gar nicht abwarten, dass der Unterricht endlich wieder anfängt. Er hat sich riesig darauf gefreut“, bekennt die 39-Jährige und schaut dabei gerührt zu Boden. Denn was für andere Eltern von Drittklässlern nach dem Ende der sächsischen Sommerferien kein sonderlicher Grund zum Jubeln gewesen ist, hat sich Isa Krönert hart erkämpfen müssen. Noch vor ein paar Wochen war völlig unklar, wie die weitere Beschulung des mittlerweile neun Jahre alten Julius erfolgen soll.

Zur Erinnerung: Im Gegensatz zu seinem gesunden Bruder leidet der Junge seit seinem fünften Lebensjahr an der Bluterkrankung Idiopathische Thrombozytopenische Purpura (ITP). Mit Schreiben vom 3. August 2015 setzte die Sächsische Bildungsagentur deshalb als Auflage für die Beschulung einen sogenannten Schulbegleiter fest. Einer, der gewissermaßen ein wachsames Auge auf Julius hat. Schließlich wird das Kind nicht nur zweimal im Monat in der Charité Berlin behandelt und muss täglich Medikamente einnehmen. Kleinste Verletzungen können bei ihm zu lebensbedrohlichen Zuständen führen.

Während nun dieser Begleiter im ersten Schuljahr vom Kreissozialamt Meißen bewilligt und somit finanziert worden war, bekundete dieses bei neuerlicher Antragstellung im Sommer 2016, nicht mehr zuständig zu sein. Die Finanzierung müsse in diesem Fall die Krankenkasse übernehmen, bei der Carl und Julius über ihren Vater versichert seien. Bis zum Januar begleitete Isa Krönert ihren Sohn deshalb notgedrungen selbst und mahnte danach eine Entscheidung der Behörden an.

Links zum Thema Wohl des Kindes war entscheidend

Was die Mutter zu diesem Zeitpunkt nicht ahnen konnte: Es sollte der Beginn eines monatelangen Hin und Her über interne Zuständigkeiten sein. Wer ist für die Zahlung des Schulbegleiters verantwortlich? Das Kreissozialamt oder doch wie von der Meißner Behörde argumentiert, die Krankenkasse des Vaters?

Durfte Julius ab Mai mit einem Ehrenamtler wieder die Schule besuchen, reichte der Anwalt von Isa Krönert parallel dazu einen Eilantrag zur Klärung der Kosten beim Sozialgericht in Dresden ein. Ergebnis der Entscheidung im Juli: Als örtlicher Träger der Sozialhilfe sei der Landkreis nicht zuständig, diese spezielle Begleitung zu organisieren und zu finanzieren. Wie auch in einer Pressemitteilung verkündet, sicherte das Sozialamt aber die Vermittlung eines Begleiters ab Schuljahresbeginn zu. Dieser Mann – vertraglich gebunden durch die Lebenshilfe Meißen e.V. – solle künftig von der väterlichen Krankenkasse, der Beamtenbeihilfe, bezahlt werden. „Wir bieten landkreisweit Schulintegrationshilfe als Dienstleistung an. Immer natürlich unter der Voraussetzung, dass geeignetes Personal vorhanden ist“, sagt Matthias Christoph. Wie der Geschäftsführer der Lebenshilfe Meißen e.V. betont, habe man den Streit über die Kosten mitverfolgt. „Für uns ist es wichtig, dass Julius wie alle anderen Kinder auch am Unterricht teilhaben kann! Wenn wir dazu beitragen können, tun wir das wirklich gern“, so Matthias Christoph im SZ-Gespräch.

Für Isa Krönert, die mit der Geschichte landesweit für Schlagzeilen sorgte, ein gutes Gefühl. Ihr Julius darf wieder in die Schule gehen. Die Begleitung scheint dauerhaft für die nächsten Monate gesichert. Endlich kann Ruhe einkehren. Oder nicht? „Vor allem meinen Kindern und der ganzen Familie, die daran tagtäglich Anteil genommen hat, wäre es sehr zu wünschen! Denn das ist ärgerlicherweise genau der Aspekt, der von vielen Beteiligten, die vielleicht selbst Mutter oder Vater sind, gar nicht berücksichtigt worden ist“, befindet Isa Krönert. Ihr sei es in all den Monaten ausschließlich um das Wohl ihrer Söhne gegangen. Dass im Amtsblatt des Kreises aus gesundheitlichen Gutachten ihres Kindes zitiert worden sei, könne sie beispielsweise bis heute nicht begreifen. „Abgesehen davon, dass der Datenschutz zugunsten der öffentlichen Positionierung des Amtes hier völlig ausgehebelt worden ist. Ich kann nicht verstehen, dass die Kritik an der Arbeit der Behördenmitarbeiter beklagt wurde, während ein Kind in dieser Zeit seelisch durch die Hölle gegangen ist.“ All das zu verarbeiten, brauche nun Zeit.

