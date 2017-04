Julius freut sich Bis zu den Sommerferien ist der Schulbesuch gesichert. Nun muss eine dauerhafte Lösung her.

Julius Krönert darf bis zum Sommer zur Schule gehen, denn er hat ab sofort wieder einen Schulbegleiter. Den braucht er wegen einer seltenen Blutkrankheit. © Klaus-Dieter Brühl

Der achtjährige Julius hatte am Freitag wieder seinen ersten Schultag. Die SZ begleitete den Fall in den letzten Tagen. Julius leidet seit seinem fünften Lebensjahr an der Bluterkrankung (ITP). Mit Schreiben vom 3. August 2015 setzte die Bildungsagentur als Auflage für die Beschulung einen Schulbegleiter fest. Im ersten Schuljahr vom Kreissozialamt Meißen bewilligt und finanziert, bekundete dieses bei der Antragstellung im Sommer 2016, nicht mehr zuständig zu sein.

Ein Debakel, das sich bis jetzt nicht aufzulösen schien. Die Bildungsagentur konnte nur zusehen. Das Sozialamt sei eine eigenständige Institution. „Wir können lediglich empfehlen, aber nicht zu Kostenübernahmen entscheiden“, so Behördensprecherin Petra Nikolov.

Am Dienstagnachmittag kam endlich das Signal aus dem Kreissozialamt, einen ehrenamtlichen Begleiter zu stellen. Wie die Begleitung im nächsten Schuljahr geregelt wird, ist unterdessen noch nicht geklärt. Denn eine Kostenübernahme ist damit schließlich nicht zugesichert.

