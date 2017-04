Julius darf vorerst in die Schule gehen Nach monatelangem Warten ist es so weit: der chronisch kranke Junge aus Kalkreuth besucht ab Freitag wieder den Unterricht.

Große Erleichterung: Julius darf wieder in die Schule gehen. © Klaus-Dieter Brühl

Isa Krönert ist einfach nur erleichtert. Am Donnerstagvormittag, so die 39-Jährige im SZ-Gespräch, seien alle Voraussetzungen dafür geschaffen worden, dass ihr Sohn wieder die Grundschule in Kalkreuth besuchen darf. Am Freitag um 7.30 Uhr ginge es endlich los.

Der seit seinem fünften Lebensjahr an der Bluterkrankung Idiopathische Thrombozytopenische Purpura (ITP) leidende Junge würde bis zum Schuljahresende von einem Ehrenamtlichen der Diakonie – gestellt vom Kreissozialamt Meißen – zur Schule begleitet. Eine zwischenzeitliche Lösung, nachdem Julius bereits seit Januar nicht am Unterricht teilnehmen konnte.

Links zum Thema Darf Julius ab Freitag in die Schule?

Wie die SZ mehrfach berichtete, hatte die Sächsische Bildungsagentur als Auflage für die Beschulung 2015 einen Schulbegleiter festgesetzt. Während dieser im ersten Schuljahr vom Kreissozialamt bewilligt und somit finanziert worden ist, bekundete dieses bei neuerlicher Antragstellung im Sommer 2016, nicht mehr zuständig zu sein und verwies auf die Krankenkasse des verbeamteten Vaters. Nachdem bis Januar 2017 Isa Krönert ihren verletzungsanfälligen Sohn zur Schule begleitete, lernte er nun ausschließlich zu Hause. „Wir freuen uns sehr, dass es diese Übergangsmöglichkeit gibt und dadurch Julius der Schulbesuch wieder ermöglicht wird“, sagt Petra Nikolov, Sprecherin der Bildungsagentur.

zur Startseite