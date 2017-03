Julia wirbt für Großenhain Am Wochenende ist auch das Stadtmaskottchen dabei auf der Hausmesse in Dresden.

Julia Seibt macht das Großenhainer Stadtmaskottchen fein für die größte regionale Hausmesse in Dresden. © Anne Hübschmann

Julia Seibt (17) bürstet liebevoll das Nixfell. Am Samstag und Sonntag jeweils ab 13 Uhr wird die junge Großenhainerin das Stadtmaskottchen durch die Halle 3 der größten regionalen Hausmesse in Dresden führen, Flyer verteilen und Messebesucher an den Stand der Stadt Großenhain locken. Hier sollen diesen Freitag bis Sonntag junge Familien, Singles oder auch Rentner auf die Idee gebracht werden, dass es sich in der „Stadt im Grünen“ einfach gut lebt. Angeboten werden Wohnungen und Bauland, aber auch Jobs. Julia Seibt macht gerade ihre Ausbildung an der Fachoberschule Wirtschaft und Verwaltung in Radebeul – das Großenhainer Rathaus vermittelt den praktischen Teil.Foto: Anne Hübschmann

zur Startseite