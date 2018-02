Jule schon wieder vermisst Die Polizei sucht erneut nach der 16-Jährigen aus Hirschstein – und bittet die Öffentlichkeit um Hilfe.

Die Polizei sucht wieder nach der vermissten 16-jährigen Jule N. aus Hirschstein. © Polizeidirektion Dresden

Riesa/Dresden. Die Polizei sucht erneut nach der vermissten 16-jährigen Jule N. aus Hirschstein. Sie war am Sonntag vermisst gemeldet worden, nachdem sie entgegen dem ärztlichen Rat aus dem Krankenhaus Riesa verschwunden war, wo sie sich wegen ihrer Schwangerschaft in stationärer Behandlung befand. Riesa ist neben dem Elblandklinikum in Meißen das letzte Krankenhaus im Landkreis, wo es eine Geburtenstation gibt.

Zunächst hatte die Polizei den Vermisstenfall nicht publiziert, sondern erst selbst mögliche Anlaufpunkte der Jugendlichen abgefragt. Eine öffentliche Fahndung mit Foto ging erst am späten Montagnachmittag raus. Noch am Montag war die 16-Jährige in einem Dresdner Krankenhaus wieder aufgetaucht. Dorthin hatte sich die im achten Monat schwangere Jugendliche selbstständig begeben, so die Polizei. Doch auch von dort ist sie wieder verschwunden.

Die Vermisste ist etwa 1,65 Meter groß mit einem entsprechenden Babybauch. Sie hat lange, braune Haare. Angaben zur Kleidung, die sie bei ihrem Verschwinden trug, liegen nicht vor. Hinweise zum derzeitigen Aufenthaltsort der Vermissten nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Telefonnummer 0351 483 22 33 entgegen. (SZ)

