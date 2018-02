Jule ist wieder da Die Polizei informiert, dass die öffentliche Fahndung nach der 16-Jährigen nun beendet ist.

Dresden. Die vermisste 16-jährige Jule N., nach der wiederholt gesucht wurde, ist am Freitag gegen 9 Uhr von Polizeibeamten in einer Wohnung an der Rudolf-Renner-Straße festgestellt worden. Die Jugendliche wurde in ein Dresdner Krankenhaus gebracht.

Die Dresdner Polizei hatte öffentlich nach der 16-Jährigen gefahndet. Die Öffentlichkeitsfahndung, so die Polizei, sei nun erledigt.

