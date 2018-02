Jule ist wieder da Die vermisste hochschwangere Schülerin hat sich selbst in ärztliche Obhut begeben. Die Suche der Polizei ist damit beendet.

Symbolfoto © dpa

Riesa/Hirschstein. Die seit Sonntagnachmittag vermisste 16-jährige Jule N. ist wieder da. Darüber hat die Polizei soeben informiert. Die hochschwangere Jugendliche habe sich bereits am Montag selbständig in ein Dresdner Krankenhaus begeben und sei dort in ärztlicher Behandlung. Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem Mädchen ist damit beendet.

zur Startseite