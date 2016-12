Jugendzirkus hat neuen Proberaum

Der Görlitzer CYRKUS fördert die Talente von jungen Polen und Deutschen. © Florian Gärtner

Görlitz. Der Verein KulturBrücken Görlitz hat für sein deutsch-polnisches Jugendzirkusprojekt „CYRKUS im Laden“ einen neuen Ort zum Proben gefunden. „Dank der engagierten Mithilfe vieler Freunde und Unterstützer und der medialen Aufmerksamkeit gastieren wir ab dem 3. Januar 2017 auf der Heilige-Grab-Straße 74“, teilt der Verein mit. Eröffnung ist am 9. Januar, 16 Uhr. Kommwohnen stellt das ehemalige Ladengeschäft zur Verfügung. Für die weitere Zukunft sucht der Verein nach einem festen Standort mit langfristiger Perspektive. Die Projektmacher sind darum auch weiterhin an Hinweisen zu anderen Ladengeschäften interessiert.

„Diese ganze Aktion hat uns gezeigt, dass nach zehn Jahren kontinuierlicher Arbeit in der Neißeregion viele Menschen hinter unserem Tun und unserer Pädagogik stehen“, erklärt Anne Schaaf vom Verein. „Darüber freuen wir uns sehr und sagen noch einmal herzlichen Dank für jegliche Unterstützung.“ Die Kinder und Jugendlichen des Vereins zeigen regelmäßig ihr Können in Görlitz auch an öffentlichen Plätzen, zuletzt am 13. Dezember auf dem Christkindelmarkt. (SZ)

